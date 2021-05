Lampard, dopo l’avventura col Chelsea pronto a tornare: l’interesse è forte

Lampard dopo la fine dell’avventura sulla panchina del Chelsea, prossima finalista di Champions, sembra aver trovato una nuova squadra.

La fine dell’avventura di Frank Lampard sulla panchina del Chelsea, club di cui è e sarà per sempre una bandiera, ha lasciato l’amaro in bocca a entrambe le parti, soprattutto ai tifosi più che a Abramovic. Tuttavia, con l’arrivo in finale di Champions League dei Blues, l’ex centrocampista inglese è finito un po’ nel dimenticatoio, mentre tutti hanno esaltato lo splendido lavoro fatto da Thomas Tuchel, il quale a sua volta ha detto che si basa su quanto fatto precedentemente dalla bandiera del club.

Lampard, tuttavia, adesso punta dritto al ritorno in panchina, e dopo il Chelsea pare andare verso il Crystal Palace. Infatti, la società anch’essa di Londra, non avrà più Roy Hodgson come tecnico per la prossima stagione, dopo l’annuncio di divorzio previsto dopo la fine della Premier League. Certamente, ripartire da una squadra molto meno forte, che parte per salvarsi, non è un avanzamento di carriera, ma l’idolo dei tifosi Blues, è rimasto troppo scottato dall’esperienza precedente.

Lampard, un passo indietro per farne due in avanti

Il passo indietro probabile di Lampard dopo la fine dell’avventura al Chelsea, potrebbe farlo andare al Crystal Palace, per riprendersi e far vedere il suo valore. Del resto, già al Derby County aveva fatto intravedere ottime doti.

Nella stagione 2018/2019, infatti, era arrivato sulla panchina della squadra, quando questa militava in Championship, e a fine anno, nonostante la sconfitta con l’Aston Villa nella finale play-off, era riuscito ad attirare le attenzione del suo ex club.

In particolare, Lampard era stato attenzionato dal Chelsea dopo aver superato il Leeds di Bielsa nel ritorno della semifinale play-off, con la vittoria per 4-2 fuoricasa che ha seguito la sconfitta per 1-0 in casa a Derby.

Come sappiamo, però, l‘esperienza di Lampard non è andata a buon fine col Chelsea, ma adesso la sua carriera da allenatore non può arenarsi. Fare un passo indietro per andare al Crystal Palace, difatti, potrebbe fargli fare due passi in avanti per il futuro, così da ritornare ad allenare panchine più prestigiose.