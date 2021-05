Ibrahimovic investe nel padel: i suoi campi sono spettacolari – Foto

Zlatan Ibrahimovic ha investito in alcuni campi di padel nella sua Svezia: tutto sugli impianti spettacolari ideati dall’attaccante del Milan e dal suo socio.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è chiaro: almeno un altra stagione al Milan, poi chissà. Ha riconquistato la maglia della Svezia, ora vuole gli Europei, ultima competizione con la Nazionale prima di abbandonare definitivamente la maglia gialloblu. Poi avrà una missione da compiere: alzare un trofeo con la maglia rossonera, con l’auspicio di farlo davanti ai tifosi.

L’attaccante svedese non ha ancora intenzione di smettere come calciatore, ma inizia a crearsi un futuro per il post-carriera. In effetti ci ha pensato abbondantemente prima, già dal 2017, quando investì i suoi guadagni in un centro sportivo e nello specifico in uno sport che ormai è diventato alla moda. Infatti, a quanto pare, Zlatan Ibrahimovic è un appassionato di padel.

Ibrahimovic, i centri padel solo in Svezia: foto e video

Il centravanti del Milan ha da poco ufficializzato sui social la sua nuova struttura edificata ad Uppsala, in Svezia: il Padelzenter, “il meglio del meglio” così definito. Effettivamente, si tratta di uno dei 5 impianti, tutti interamente dedicati allo sport in questione. I cinque campi sono ubicati nel Pease scandinavo e sono particolarmente grandi, ideali anche per ospitare gare internazionali ed ufficiali.

Uppsala – you are welcome! Gå in och boka på https://t.co/j7yDojbAGb Enjoy pic.twitter.com/Gx4o7zeulz — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) April 30, 2021

Ibrahimovic ha investito nel padel, come molti altri suoi colleghi o ex calciatori. Una disciplina in voga in questo momento, che ha visto crescere la sua popolarità anche a causa della pandemia, visto che è uno dei pochi sport che si può fare a distanza.

I centri Padelzenter di Zlatan sono enormi, caratterizzati da soffitti altissimi e dotati da un’impianto di illuminazione all’avanguardia. Ma l’attaccante non è solo in quest’avventura imprenditoriale: Thomas Sandström, ex giocatore di hockey, è suo socio in affari.