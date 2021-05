Aguero Barcellona, si chiude: il sacrificio del Kun per giocare con Messi

Se ne parla ormai da qualche giorno e la chiusura pare essere imminente. Sergio Aguero sarà un nuovo giocatore del Barcellona nelle prossime due stagioni ma dovrà ridursi sensibilmente l’ingaggio. Spuntano le cifre dell’accordo con il Kun.

Già da un paio di mesi ormai ha annunciato il suo addio al Manchester City. Al termine della stagione, quando il suo contratto sarà ormai scaduto. Sergio Aguero lascerà il club nel quale è diventato il miglior bomber all time dopo 10 anni di militanza. Il Kun proverà a lasciare con la Coppa dei Campioni, sancendo una storia che lo ha portato di fatto a vincere tutto il possibile con la maglia dei citizens. Ultime settimane dell’argentino da calciatore del City, poi sarà tempo di tornare in Spagna per indossare la maglia del Barcellona.

Se ne parla da qualche settimana ma l’accelerata decisiva è avvenuta negli ultimissimi giorni. Già ieri in mattinata si parlava di accordo ormai raggiunto, con il Barcellona che ha beffato la concorrenza nella corsa al Kun Aguero. Ora dall’Inghilterra emergono anche le cifre dell’accordo con il giocatore, che pur di vestire la camiseta azulgrana ha accettato di ridursi sensibilmente lo stipendio.

Aguero has been approached by 3 clubs. Answer: ‘Sergio priority is to join Barcelona’. 🔵🔴 #FCB

Negotiation ongoing.

Potential contract until 2023.

He’s reducing his salary only for Barça [less than €10m].

Final decisions about Depay and Aguero only in the next weeks. 🇦🇷🇳🇱

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2021