Lazio, Immobile e Milinkovic a caccia di record: i numeri impressionanti

La Lazio affronta la Roma nel derby domani, con un Immobile a caccia di altri record, e Milinkovic che cerca il primo gol ai giallorossi.

L’anticipo delle 20:45 del sabato della penultima giornata di Serie A, vede difronte Roma e Lazio. Concentrandoci sui biancocelesti, i migliori giocatori senza dubbio sono Ciro Immobile e Milinkovic-Savic, con il primo a caccia di altri record, mentre il secondo cerca ancora il primo gol nel derby della capitale in campionato. Certamente, il serbo non è un goleador come l’attaccante campano, ma il suo apporto in fase offensiva è fondamentale, visti gli 8 gol in questa stagione di A.

Immobile, invece, a differenza di Milinkovic, sta vivendo un’altra annata da bomber, visti i suoi 20 gol in campionato, con questa cifra raggiunta all’ultimo minuto contro il Parma nel turno infrasettimanale, quando ha regalato ancora una volta la vittoria alla Lazio di Inzaghi. Adesso, la concentrazione è tutta sul derby, perché c’è un sogno Champions da tenere vivo, e dei record da raggiungere.

Immobile e Milinkovic, la Roma è avvisata

Immobile e Milinkovic andranno all’attacco della Roma nel derby della capitale, e lo faranno anche per dei record personali, non solo per aiutare la squadra. Partendo dall’attaccante, questi col gol al Parma è diventato il calciatore con più segnature nella storia della Lazio, alla pari di Silvio Piola.

Inoltre, con le 20 reti raggiunte nella medesima partita, ecco che è riuscito anche ad arrivare a raggiungere questa cifra in ben 4 stagioni con i biancocelesti, un unicum nella storia del club. Inutile dire che questo proietta ancora di più Immobile all’interno del mito della Lazio.

Milinkovic, invece, da diverse giornate di campionato, ha battuto il suo miglior record considerando gol e assist in una sola stagione. Al momento, il serbo si trova a 8 gol più 11 assist, ma nel derby può ritoccare ancora queste statistiche.

La Roma, dunque, è avvisata. Immobile e Milinkovic vogliono continuare ad aumentare i loro già ottimi numeri, e il derby della capitale è una partita in cui farlo vale doppio. Inoltre, la Lazio prova ancora a credere nella Champions League, e una vittoria potrebbe mettere pressione alle squadre che giocheranno la domenica.