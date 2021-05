Calciomercato, Napoli vs Roma: c’è giovane talento nel mirino

Il calciomercato sta entrando sempre di più nel vivo, con Napoli e Roma pronte a sfidarsi per acquistare un giovane talento.

Il calciomercato entra sempre di più nel vivo, con la fine della stagione che si avvicina. Attenzionate di turno, Napoli e Roma, che si sfidano fuori dal campo per un giovane talento portoghese, ovvero Nuno Tavares, 21enne terzino del Benfica.

Questi gioca principalmente a sinistra, ma può agire all’occorrenza anche a destra, e dopo l’interessamento di Giuntoli, è stato messo nel mirino anche dal nuovo corso di Mourinho, prossimo allenatore della squadra giallorossa.

Napoli e Roma vedono in Tavares rispettivamente un titolare che possa alternarsi con Mario Rui in attesa del ritorno di Ghoulam, e un vice di Karsdorp. Al momento, non ci sono offerte, ma il prezzo è abbastanza basso e abbordabile, ovvero 7 milioni di euro.

Napoli e Roma, rivoluzione difensiva

Napoli e Roma affronteranno quasi certamente una piccola rivoluzione difensiva. Partendo dagli azzurri, questi perderanno Maksimovic e Hysaj a zero, con l’albanese non del tutto sicuro di lasciare.

Per questo, bisognerà trovare un centrale difensivo in più, oltre a due terzini. Se appunto sulla sinistra c’è Nuno Tavares, a destra invece non ci sono ancora nomi. Inoltre, Koulibaly potrebbe lasciare e accasarsi all’estero, e questo darebbe modo al club di ADL di poter disporre di un bel gruzzolo per intervenire nel reparto difensivo.

Passando alla Roma, come detto, il nuovo corso di Mourinho comporterà delle spese aggiuntive da parte della proprietà. Detto di Tavares, ecco che come portiere spunta un altro portoghese, ovvero Rui Patricio che milita nel Wolverhampton.

Tra i centrali, poi, sono attenzionati Zouma del Chelsea e Akè del City, mentre è ancora più forte l’interessamento su White del Brighton. Il costo chiaramente per questi 3 è alto, e difatti ne potrà arrivare solo uno.

Napoli e Roma, dunque, sono pronti a una piccola o anche grande rivoluzione difensiva. L’interesse su Nuno Tavares è forte, e la sfida fuori dal campo è solo agli inizi, ma si prevedono ancora altri interessamenti e colpi scoppiettanti.