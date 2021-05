Come diventare un Talent Scout del calcio? Corsi e albo osservatori

Tutti possono diventare Talent Scout di calcio, ma serve passione e determinazione. Per chi intraprende questa strada oggi ci sono corsi di formazione e più di un albo a cui iscriversi.

L’osservatore calcistico di esperienza riusciva a sviluppare un terzo occhio per il talento. Questi uomini con il fiuto per i campioni non avevano bisogno di corsi, gli bastava semplicemente l’istinto, a volte anche sbagliando, come accaduto con Raposo, attaccante brasiliano che fingeva infortuni pur di non giocare.

I tempi sono cambiati e ormai bisogna fare almeno un corso e iscriversi all’albo osservatori, anche se esistono alcuni talent scout vecchia scuola che ancora esercitano la loro professione senza attestato. Per tutti gli altri principianti che vogliono iniziare questo lavoro nel nuovo millennio esistono diversi corsi.

Corsi per Talent Scuot

Su internet si trovano vari workshop e seminari per talent scout che rilasciano un’attestato e permettono di iscriversi ad uno degli albi di Osservatori Calcistici. Alcuni di questi siti sono: Roitalia.it, Isioc.it, Mastercorso.com. Tra i più importanti e impegnativi c’è il corso FIGC che si tiene a Coverciano con soli 50 posti disponibili e un esame di ammissione da superare. L’ultima selezione è iniziata a febbraio 2021, ora si attendono notizie per la prossima data.

Un osservatore calcistico può essere libero professionista e lavorare da solo, oppure può firmare un contratto come dipendente per una squadra, usufruendo dei vantaggi dello stipendio fisso e del rimborso spese per i viaggi. Se il talent scout freelance può lavorare anche senza aver fatto corsi, l’osservatore che ha firmato per un club o un agenzia è di solito iscritto all’albo.

Per scovare i veri talenti è necessario seguire molte partite, sia dal vivo che in video ed infine redigere una scheda sui giocatori e le loro doti atletiche, tecniche, tattiche, coordinative e cognitive. Solo una volta creato un database degli atleti migliori si può andare a bussare alla porta di club e agenzie di scouting. I guadagni di un osservatore calcistico variano dal tipo di contratto.