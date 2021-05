Viky Varga in bikini è stupenda: lady Pellé svela un segreto ai fan – Foto

Viky Varga svela un segreto ai suoi follower per apparire belli e spontanei nelle foto sui social: la modella in bikini è uno schianto.

Il Parma è retrocesso in Serie B con diverse giornate d’anticipo. Una batosta per i tifosi emiliani e per la società, che non è riuscita a disputare una buona stagione. Non è bastato l’arrivo dell’ex attaccante della Nazionale Graziano Pellé, arrivato dalla Cina con grande entusiasmo.

Il bomber non è sbarcato solo in Italia, bensì è stato accompagnato in questa nuova avventura con la sua futura moglie Viky Varga. La modella ungherese è stata subito accolta con entusiasmo dalla piazza gialloblu per la sua simpatia e bellezza senza eguali.

Ogni giorno la modella posta i suoi allenamenti e le sue attività quotidiane, facendo colpo suoi suoi seguaci. Questa mattina, Viktoria si è superata con una serie di scatti affascinanti, che hanno il sapore dell’estate.

Viky Varga, favolosa in costume: il segreto è il fotografo – Foto

La fotomodella e compagna del calciatore del Parma ha pubblicato un post in bikini, a bordo piscina. Viky Varga mette in mostra il meraviglioso fisico, ma soprattutto il suo volto angelico e sorridente, sempre felice. Ed è proprio la spontaneità della bella showgirl che ha appassionato migliaia di follower che continuano a seguire il suo profilo.

Viktoria ha ammesso un segreto che utilizza per i suoi scatti su Instagram. Infatti, quando si ritrae al naturale, con pose spontanee, il merito non è suo: è tutto del fotografo. Siamo certi che chi scatta le immagini deve avere grande talento per ritrarre l’attimo giusto, ma è anche assodato che lady Pelé è sempre fotogenica e le foto appaiono sempre così spontanee.