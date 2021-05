Juventus: futuro Ronaldo, annuncio di Mendes: “Non ci giocherà”

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha appena raggiunto quota 100 gol il bianconero e promette di non fermarsi qui, ma cosa avverrà in estate? Intanto Jorge Mendes scarta una destinazione.

Domani la Juventus è chiamata a non perdere l’ultimo treno per la Champions League. In caso di ko contro l’Inter nell’anticipo delle ore 18:00 i bianconeri sarebbero a un passo dall’esclusione all’edizione della prossima stagione. Imperativo sarà vincere per gli uomini di Pirlo, che davanti si ritroveranno una squadra, quella di Conte, che sogna lo sgambetto ai rivali di sempre. I campioni d’Italia uscenti si affideranno, contro i nuovi, al solito Cristiano Ronaldo. Il portoghese, 28 gol in campionato e 100 con la Juventus, sarà di nuovo al centro dell’attacco bianconero contro quella che è la migliore difesa della Serie A.

In casa bianconera però continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Il numero 7 rimarrà anche in caso di Europa League? Difficile, ma non impossibile, soprattutto se per un eventuale trasferimento l’attaccante non decida d ridursi sensibilmente lo stipendio. Pochi giorni fa la signora Maria Dolores, mamma di Ronaldo, aveva fatto sognare i tifosi dello Sporting Lisbona, sostenendo come avrebbe cercato di convincere il figlio a tornare nel club che lo lanciò nel grande calcio.

Doccia fredda per i biancoverdi da parte di Jorge Mendes, l’agente di Ronaldo, che scarta questa ipotesi. Almeno per la prossima stagione.

Juventus, il futuro di Ronaldo non è allo Sporting

Al quotidiano portoghese Record ha parlato Jorge Mendes, smentendo un eventuale trasferimento del suo assistito allo Sporting nella prossima sessione di mercato. “Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting come ha pubblicamente dimostrato. Ma, per il momento, i suoi piani non passano per il Portogallo” ha detto l’agente di Ronaldo, smorzando i sogni dei tifosi del club che si è appena laureato campione nazionale.

Per conoscere quale sarà il futuro di Ronaldo basterà comunque attendere qualche altra settimana: a stagione finita se ne saprà sicuramente qualcosa di più.