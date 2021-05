Atalanta Malinovskyi, pronto l’assalto delle big: che offerte per l’ucraino

Atalanta Malinovskyi, l’obiettivo è continuare insieme: sull’ucraino però si muovono tre top club, e le offerte di mercato sono importanti.

Sarà un’altra estate calda sul fronte mercato per l’Atalanta. L’impresa di Percassi, nella passata stagione, fu nella capacità di mantenere in rosa tutti i calciatori migliori. Un cammino pieno di insidie in cui il club ha rinunciato ad offerte pesantissime pur di non snaturare il progetto di Gaseprini. Decisioni ripagate, perché l’Atalanta ha migliorato i risultati della passata stagione e ha dato un valore ancora più alto alla sua rosa. Dopo un altro campionato di vertice però, è inevitabile che dalle parti di Bergamo arriveranno nuove proposte da far tremare le gambe.

Muriel e Zapata sono già nei desideri di diversi top club, così come Gosens e Romero. Gli ultimi rumors di mercato raccontano però di offerte imminenti all’Atalanta per Ruslan Malinovskyi. Il contratto del ventottenne ucraino scadrà nel 2023, e gli orobici non hanno nessuna fretta di vedere, e neanche necessità di bilancio. I club che lo hanno messo nel mirino potrebbero però stuzzicare la fantasia del calciatore, che percepisce circa un milione di euro all’anno e potrebbe essere attratto dalle chiamate in arrivo.

Atalanta Malinovskyi: 3 club piombano sul calciatore della Dea

Sette gol e 11 assist in 34 partite di Serie A. Il bottino di Malinovskyi rende l’idea quanto il calciatore sia stato determinante nel secondo posto della Dea in campionato. Ai numeri si aggiunge una statistica interessante. Il calciatore ucraino ha messo lo zampino nel 20% esatto dei gol messi a segno dalla squadra. E pensare che fu prelevato dal Genk per 13 milioni e ora ne vale almeno il triplo. Proprio dal Belgio infatti svelano l’interesse di due club, pronti a mettere sul piatto offerte pesanti per strapparlo agli orobici.

Su tutte il Chelsea, che ha messo gli occhi in casa Atalanta. una notizia che rimbalza anche dall’Inghilterra, e riafferma quanto Tuchel sia deciso ad aggiungere forza e gol al suo centrocampo. Sempre dal Belgio parlano di un sondaggio imminente da parte del Psg, disposto a pescare come spesso accade in Italia. L’assalto potrebbe partite, ma occhio anche all’Inter. Le vicende societarie del club non permettono almeno adesso di avanzare proposte ufficiali, ma i rumors parlano di un Conte già da tempo deciso nell’inserire l’ucraino fra i piani futuri dei nerazzurri. L’asta potrebbe partire, ma alla fine deciderà Percassi, che non pensa mai a vendere ma a valorizzare. Con profitto e risultati.