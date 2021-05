Chelsea, Tuchel ha il via libera per il mercato: i numeri sono da capogiro

Il Chelsea prima della finale di Champions League, già pensa alla prossima stagione. Tuchel infatti ha il via libera per il mercato.

La stagione del Chelsea si può dividere in due parti. La prima discreta e poi mediocre, con Lampard in panchina, la seconda ottima con Tuchel a guidare i Blues. Adesso, lo stesso tecnico tedesco, ha ricevuto il via libera dalla dirigenza per il mercato estivo.

Dall’Inghilterra, infatti, si parla di una cifra da 150 milioni di euro da spendere nella prossima sessione di trasferimenti, che saranno usati probabilmente per puntellare la già ottima rosa del club londinese.

Le voci, però, rilanciano un possibile super investimento su Haaland o sul ritorno di Lukaku, visto la certezza della vendita di almeno un big da parte dell’Inter. Tuchel potrebbe anche sbizzarrirsi sul mercato per il reparto offensivo, ma probabilmente punterà a rigenerare Timo Werner, che è stato uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni.

Tuchel, il Chelsea viaggia spedito non solo sul mercato

Tuchel può dormire sogni tranquilli sia sul mercato, sia per quanto riguarda la stagione attuale. Ormai, infatti, il Chelsea è vicino all’obiettivo stagionale della qualificazione alla prossima Champions League, visti i 4 punti di vantaggio sul Liverpool quinto, che però deve recuperare ancora una partita.

Per i Blues, adesso, ci sarà la doppia sfida in 3 giorni contro il Leicester, prima in finale di FA CUP, e poi in Premier League, dove i londinesi cercheranno di vincere per superare proprio le Foxes al terzo posto.

L’ultima partita di campionato sarà poi contro l’Aston Villa, prima del big match tutto inglese della finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola, già campione d’Inghilterra.

Tuchel, ha un ottimo record contro i Citizens, viste le 2 vittorie in altrettante partite, e la libertà di cui gode nel mercato estivo potrebbe aiutare il suo Chelsea a colmare definitivamente il gap dalla squadra di Guardiola anche in campionato. Insomma, per il tecnico tedesco ci sono tutti i presupposti per avere una super rosa e per poter vincere tanto e a lungo con i Blues.