Calciomercato, Douglas Costa ha scelto il suo futuro: è un vecchio amore

Douglas Costa non sta giocando granché al Bayern Monaco, e invece di tornare alla Juve, è pronto a cambiare totalmente destinazione.

La stagione di Douglas Costa al Bayern Monaco non è andata molto bene. Solo 11 presenze in Bundesliga per lui, con un 1 gol e 1 assist. Il giocatore dovrebbe così ritornare a Torino sponda Juventus, ma qui senza starci più di troppo.

Il brasiliano, infatti, è attratto dal ritorno nel suo paese, e dopo aver nelle ultime stagioni fatto andata e ritorno più volte tra Monaco di Baviera e capoluogo piemontese, è pronto a chiudere la carriera.

Douglas Costa, sembra aver già deciso la destinazione, ovvero il Gremio, squadra che lo ha lanciato nel calcio mondiale nel 2010. Successivamente, fu notato dallo Shakhtar Donetsk che gli diede la definitiva consacrazione in Europa e nel calcio che conta.

Leggi anche >>> Esonero Pirlo, apertura dalla Spagna: annuncio improvviso

Leggi anche >>> Infortunio Ibrahimovic, la decisione della Svezia per l’Europeo: ufficiale

Douglas Costa, il piano per andare al Gremio

Douglas Costa ha difatti giurato amore al Gremio, ed è pronto a tornare in Brasile nella squadra che lo ha lanciato. Per farlo, però, prima bisogna chiudere il rapporto di lavoro con la Juventus, che detiene il cartellino dell’esterno offensivo.

Sia lui che il suo agente, vogliono risolvere al più presto la situazione contrattuale, non solo con i bianconeri, ma anche col Bayern Monaco, così da andare subito in patria e vestire i colori della maglia del Gremio nel campionato Gaucho, cioè quello dello stato di Rio Grande do Sul, che si disputa come preparazione a quello nazionale, ovvero il Brasileirao.

Il prossimo club di Costa, inoltre, gioca anche in Coppa Sudamericana, e a breve partirà anche la Coppa del Brasile. Ancora, l’esterno d’attacco punta pure alla Coppa America che inizierà a giugno, ma è difficile che possa essere convocato.

Douglas Costa, dunque, ha deciso il suo futuro. Con ogni probabilità, ne Bayern Monaco ne Juventus si metteranno tra lui e la decisione presa, cosicché il brasiliano possa tornare in patria al Gremio.