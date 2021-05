Rinnovo Messi: dietrofront Barcellona? C’è un nuovo obiettivo

Clamorosa indiscrezione di mercato quella che lancia l’edizione online del The Sun. Stando al tabloid britannico, infatti, il Barcellona starebbe valutando se operare il rinnovo al contratto a Leo Messi. Il sacrificio della Pulce per arrivare a un grande giocatore.

Da mesi ormai si parla delle trattative per il rinnovo del contratto di Leo Messi. Da, almeno, lo scorso settembre, quando la Pulce comunicò ufficialmente la sua volontà di lasciare il Barcellona un anno prima della scadenza dell’accordo con i blaugrana. Con il ritorno di Laporta alla presidenza le parti sembrano essersi riavvicinate, ma a poche settimane dal termine del contratto di passi avanti importanti non ce ne sono stati. Si attenderà probabilmente il termine della stagione, per poter discutere meglio del futuro. Con il club catalano che, stando a quanto riporta il The Sun, sarebbe disposto a lasciar partire Messi a zero per concentrare tutti gli sforzi economici su un obiettivo di mercato: Erling Haaland.

Un’indiscrezione che ha del clamoroso e che vedrebbe per la prima volta il club blaugrana non convinto di voler prolungare il contratto del capitano argentino. Si era parlato qualche settimana fa di un biennale da poco più di 30 milioni annui, ma di fronte alla possibilità di ingaggiare Haaland i catalani sembra stiano valutando la situazione.

Non rinnovare l’accordo con Messi per avere liquidità da investire sul norvegese. Sarebbe questa la teoria rilanciata in Inghilterra: la priorità del Barcellona, insomma, sarebbe diventata Haaland.

Barcellona: no al rinnovo di Messi per Haaland

Messi compirà 34 anni il mese prossimo, Haaland invece è solo all’inizio di una carriera che per lui si preannuncia sfavillante. A segno anche nel 4-1 nella finale di Coppa di Germania contro il Lipsia, il gigante norvegese rappresenta forse il principale uomo mercato della prossima sessione estiva. Haaland, insomma, rappresenta il futuro, mentre per il Barcellona Messi è quasi il passato.

Come mettere a nanna un gigante come Upamecano. 💤 #Haaland pic.twitter.com/G5IgzbxLdC — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) May 14, 2021

Valutazioni in corso all’interno del club blaugrana, con la clamorosa ipotesi lanciata in Inghilterra che scuoterebbe la sessione di mercato che si aprirà tra poche settimane.