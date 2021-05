Niente Juve, Depay al Barcellona: c’è la data dell’annuncio

La notizia era già nell’aria da qualche giorno e ora arrivano conferme sul prossimo approdo di Depay al Barcellona. L’esterno olandese si unirà ai blaugrana al termine del suo contratto con il Lione. Colpo a zero per gli spagnoli, che beffano la Juventus.

Una trattativa che si sarebbe potuta concludere anche lo scorso settembre, quando il Barcellona si mise sulle tracce di Depay. Un affare che si chiuderà tra poche settimane, senza il Lione di mezzo. Depay infatti al termine del suo contratto (in scadenza a giugno) con i francesi si unirà ai blaugrana, ritardando di qualche mese un matrimonio che si sarebbe potuto celebrare qualche mese fa. Al tempo sul numero 10 di Garcia c’era anche l’interesse della Roma, ma Depay ha deciso di vivere la sua ultima stagione in Ligue 1 per poi decidere il suo futuro in tutta tranquillità.

Leggi anche–> Rinnovo Messi: clamoroso dietrofront del Barça?

Nel corso dell’annata calcistica anche la Juventus si è interessata al calciatore, ma l’idea di Depay sembra sia stata sempre e solo una: vestire la maglia del Barcellona. Negli ultimi giorni si sono fatte più intense le voci di mercato che parlavano di un prossimo approdo dell’attaccante al Camp Nou, e ora sembra davvero tutto fatto e in attesa dell’ufficialità.

Dall’Inghilterra rilanciano: ci sarebbe anche la data per l’annuncio di Depay al Barcellona. Pare che tutto potrà essere comunicato prima dell’inizio dell’Europeo, in programma il prossimo 11 giugno con Italia-Turchia.

Depay al Barcellona: obiettivo di Koeman

There is a 99% chance that Ronald Koeman won’t be kept on as Barcelona head coach next season. (Source: RAC1) pic.twitter.com/9jVRy0oQ8M — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 17, 2021

Grande estimatore di Depay a Barcellona è Koeman, che ha avuto modo di allenare l’ex PSV anche in Nazionale. Un affare che non sembra però legato al futuro del tecnico olandese: il mister è a forte rischio esonero (la decisione sarebbe già stata presa da Laporta) con Xavi pronto a sostituirlo. Anche in caso di partenza di Koeman, insomma, Depay dovrebbe arrivare al Camp Nou.

Un Barcellona a tinte oranje per la prossima stagione: pare infatti in chiusura anche la trattativa con il centrocampista Wijnaldum, anche lui in scadenza e prossimo a lasciare il Liverpool.