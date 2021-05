Locatelli, col Sassuolo rendimento altissimo: il motivo è amoroso

Locatelli del Sassuolo sta giocando con un altissimo rendimento in questa stagione, merito anche della stabilità di coppia.

Il Sassuolo continua a incalzare la Roma per il posto in Conference League, e lo fa aprendo le marcature contro il Parma con il rigore segnato da Manuel Locatelli, stella della squadra che sta tenendo un rendimento altissimo in questa stagione.

In 33 partite di Serie A, 4 gol e 3 assist arricchiscono la grande quantità e qualità messa in mezzo al campo a servizio dei compagni di squadra. Una stabilità imponente quella che ha mostrato l’ex Milan in questa stagione, complice anche il suo tecnico, Roberto De Zerbi, che ha plasmato perfettamente il centrocampista.

Locatelli adesso pensa al Sassuolo e alla conquista dell’Europa, seppure manca ancora una gara alla fine, e poi penserà all’Europeo con l’Italia, in cui sarà uno dei protagonisti. La stabilità raggiunta in campo, però, non è solo merito del suo allenatore.

Locatelli, a Sassuolo ha trovato l’amore

Come detto, la stabilità trovata da Locatelli col Sassuolo, è merito anche della sua vita fuori dal campo. Infatti, il neroverde ha trovato l’amore, ovvero Thessa Lacovich, di cui sappiamo ancora poco.

Tra le poche informazioni che si hanno, conosciamo la sua nazionalità, ovvero è originaria della Costa Rica, ma ha studiato a Milano, allo IED (Istituto Europeo di Design), e tutt’ora lavora proprio nel capoluogo lombardo.

La storia d’amore tra Thessa e Manuel è iniziata circa 3 anni fa, cioè proprio da quando il centrocampista è poi passato al Sassuolo, e ha ottenuto un rendimento sempre più alto, fino ad arrivare all’esplosione definitiva di quest’anno, in cui ha dimostrato di essere uno dei migliori giocatori della Serie A.

Locatelli, dunque, sta vivendo una grande stagione col Sassuolo. Certamente sarà protagonista anche con la nazionale italiana ai prossimi europei, con la sua Thessa sempre pronta a supportarlo in tutto e per tutto.