Viky Varga ha voglia d’estate: gli scatti in costume sono mozzafiato – Foto

Viky Varga sarà protagonista assoluta di un’estate italiana bollente: la bellissima modella ha confessato che non vede l’ora di visitare alcuni luoghi tipici per trascorrere le vacanze nel Bel Paese.

Manca pochissimo all’estate e le temperature lungo la penisola cominciano ad alzarsi. E’ tempo di programmare qualche viaggio, di preparare il borsone per una vacanza e staccare la spina dal tran tran quotidiano. Della stessa idea è Viky Varga, che non vede l’ora di potersi godere il mare ed il sole italiano.

Dopo qualche anno in Cina assieme al suo ragazzo e futuro marito Graziano Pellé, la modella ungherese ha riscoperto le bellezze naturali e paesaggistiche italiane e non vede l’ora di vivere a pieno l’estate nel nostro Paese.

Quest’oggi lady Pellé ha condiviso alcuni scatti mozzafiato immersa tra piante, fiori e le acque delle coste mediterranee.

Viky Varga favolosa in bikini: lady Pellé aspetta l’estate italiana – Foto

I borghi, i paesaggi, le tipiche mete estive italiane sono spettacolari. Questo Paese offre luoghi per passare dei momenti di relax davvero emozionanti, che siano di mare o di montagna, o ancora di campagna. Ed evidentemente, Viky Varga ha trascorso dei giorni in diverse località dalla quale è rimasta affascinata. Infatti, la top model e compagna dell’attaccante del Parma ha confessato ai suoi follower di voler rivivere “l’estate italiana“.

Ha condiviso una serie di foto in cui è protagonista, principalmente in costume ma non solo. Viktoria mette in mostra tutta la sua eleganza e il suo fisico scultoreo, conquistando i cuori dei suoi fan. Dalle immagini in bikini, a quelle con i girasoli, che coprono il suo décolleté. Viky Varga incanta sui social come non mai.