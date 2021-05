Atalanta-Juventus fuori dal campo: sfida a colpi di bellezza tra wags – Foto

Finale di Coppa Italia, ma anche sfida fuori dal campo: Atalanta-Juventus propone una bella gara tra wags.

La finale di Coppa Italia vede affrontarsi Atalanta e Juventus. Le due squadre hanno superato in semifinale Napoli e Inter e ora avranno modo di concludere il percorso con una vittoria importante, per diverse ragioni. La Dea vorrà coronare un’altra magnifica stagione con la Coppa; la Vecchia Signora, invece, deve cercare di chiudere la stagione con un secondo trofeo (dopo la Supercoppa) per poter rendere meno amaro un campionato deludente.

Ma Atalanta-Juventus è anche una sfida a colpi di bellezza, con le wags dei calciatori pronti a fare il tifo. Ecco una carrellata delle tifose numero uno dei protagonisti che scenderanno in campo domani 19 maggio.

Leggi anche >>> Roma-Lazio fuori dal campo: da Jessica a Chloe, la sfida tra wags



Le wags di Atalanta-Juventus

La stagione di Kovalenko è terminata anzitempo a causa di un infortunio, ma il calciatore ucraino potrà restare al fianco della squadra in questo delicato momento della stagione. Arrivato a gennaio dallo Shakhtar, l’esterno è stato accompagnato dalla sua ragazza: la stupenda Anastasiia Mantach.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anastasiia Mantach (@man4i)

A proposito di giocatori dall’est, l’Atalanta ha scoperto un grande centrocampista. Si tratta del connazionale di Kovalenko, Ruslan Malinovskyi il quale ha disputato una grandissima stagione. Artefice di un’annata indimenticabile è anche la sua supporter numero uno: Roksana. Di seguito la stupenda compagna del calciatore bergamasco, ora anche madre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @roksana_mali7

Non le manda a dire Freuler, che prima della finale lancia una sfida alla Juventus: “E’ l’ora di alzare un trofeo”. Il centrocampista svizzero sarà appoggiato dall’entusiasmo coinvolgente di sua moglie Kristina, affascinante come poche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KIKI FREULER (@kristinafreuler)

Protagonista del match sarà Cristiano Ronaldo, forse agli sgoccioli dell’esperienza con la maglia bianconera. Nel caso dovesse lasciare Torino a fine stagione, ci penserà Georgina Rodriguez a consolarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Stagione non esaltante per Szczesny, ma menomale che c’è Marina. La sua bellissima compagna, non è solo una top model ma anche una cantante di successo, conosciuta nel suo Paese e all’estero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@marina_official)

Ma a proposito di modelle, non si può non citare la ragazza di De Ligt. AnneKee Molenaar è un’indossatrice di successo e fama internazionale. Elegante e stupenda come poche.