Tutti pazzi di Gattuso: il futuro si decide tra due big della Serie A?

Il futuro di Gattuso tra due big di Serie A. Il tecnico partenopeo al momento decisivo della stagione. Decisiva l’ultima gara.

Tutti pazzi per Gattuso, si potrebbe dire. Le notizie degli ultimi giorni sono tutte a favore del tecnico calabrese, attualmente sulla panchina del Napoli. Nelle ultime settimane dando per certo l’addio alla panchina napoletana, si era parlato di un interessamento forte da parte della Fiorentina, ultima avversaria in campionato proprio del Napoli. La corsa per la conquista dell’accesso alla fase a gironi della Champions League vede oggi protagonista il Napoli.

Gli azzurri proprio a Firenze hanno conquistato l’ennesima vittoria in vista dell’ultima gara casalinga contro il Verona. Vincere porterà la matematica certezza dell’accesso alla prossima edizione della Champions League. Oggi Gattuso è praticamente uno dei tecnici del momento. Dopo Firenze sono arrivate di un interessamento vivo della Lazio che potrebbe portare Simone Inzaghi al Napoli, e addirittura della Juventus, certa di non confermare Pirlo.

Tutti pazzi di Gattuso: Lazio e Juventus sulle tracce di ringhio per la prossima stagione

Rino Gattuso alla Lazio secondo le voci che in queste ultime ore stanno rincorrendosi nelle sedi più opportune, potrebbe portare addirittura ad un vero e proprio scambio in panchina, con Simone Inzaghi che andrebbe a sedere sulla panchina partenopea, proprio lui, vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Addirittura si parla di una offerta già fatta ad Inzaghi da parte di Adl di 3 milioni all’anno. L’altra big, notizia recente, per Gattuso, in Serie A, potrebbe essere la Juventus.

I bianconeri che quasi certamente non rinnoveranno la fiducia a Pirlo per la prossima stagione potrebbero virare in assenza di accordi con Allegri e Zidane, i due nomi oggi più caldi per la panchina bianconera, proprio su Rino Gattuso, che ben sta facendo sulla panchina de Napoli. La Serie A, insomma, pazza di Gattuso, due big interessate a lui più la possibilità, assai remota di restare al Napoli per la prossima stagione. Davvero niente male.