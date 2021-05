Chelsea, la moglie di Thiago Silva fa impazzire tutti: minacce social – FOTO

Belle Silva, moglie di Thiago, ha fatto “impazzire” i tifosi del Chelsea: minacce social dopo la rissa sfiorata dal marito.

Bellezza e sangue latino. Isabelle Silva, moglie di Thiago, difensore del Chelsea, si sarà “agitata” ieri durante il match fra i Blues e il Leicester. L’ex difensore di Milan e Psg, si è reso protagonista di una zuffa in campo con gli avversari e in particolar modo con Amartey. Troppo importante la posta in palio per non surriscaldare gli animi dei calciatori, che per poco non hanno dato vita ad una rissa a bordo campo.

Il Chelsea ha infatti vinto e scavalcato il Leicester, ed è ad un passo dalla qualificazione nella prossima Champions League. Il calciatori ospiti non hanno preso bene il successo degli uomini di Tuchel e nel finale è nato un battibecco in cui sono volati spintoni e cartellini gialli. La moglie di Thiago Silva ha subito postato le immagini con un commento tutt’altro che distensivo, raccogliendo i like e il sostegno dei fans del Chelsea.

Belle Silva difende Thiago: i fans del Chelsea impazziscono sui social per la moglie del centrale

Non ha perso un attimo Belle Silva, moglie di Thiago, per sottolineare quanto accaduto in campo fra il difensore del Chelsea, Mason Mount ed Amartey. I calciatori dei Blues sono venuti a contatto con il possente centrocampista del Leicester, e per poco il tutto non si è trasformato in una vera e propria rissa.

Animi distesi al novantesimo? Tutt’altro. Belle Silva ha infatti postato una foto in cui il marito sembra in procinto di colpire l’avversario, con un commento abbastanza diretto. “Ben fatto Thiago, dimostra chi comanda” si legge nel commento. Sulla foto invece appare una scritta ancora più eloquente. “Non ci dimenticheremo di te, Amartey”. Una serie di minacce in piena regola, che non hanno fatto altro che alimentare oltre il novantesimo il dibattito fra i tifosi del Chelsea e del Leicester. Sangue latino e caliente. Foto e commenti non lasciano dubbi.

