Juventus, nuovi guai per Bonucci e tifosi indignati: “Fuori da Euro 2020”

Leonardo Bonucci di nuovo nella bufera nel monto più caldo per la Juventus: esplode la bufera sui social.

Accuse pesanti. É quanto è stato mosso nei confronti di Leonardo Bonucci, reo, secondo i procuratori di Kulusevski, Castrovilli e Scamacca, di influenzare i calciatori nel tentativo di indurli a cambiare agenti. La WSA di Alessandro Lucci è finita quindi nella bufera, e sulla vicende indagherà la Procura Federale. Nel mirino finisce anche Leonardo Bonucci, uno dei giocatori più importanti dell’agenzia, che farebbe “da tramite”, per influenzare i compagni di nazionale spingendoli ad accasarsi con il suo procuratore.

L’accusa parla di pressioni forti fatte dal difensore. Dagli aumenti di ingaggio alle presenze in nazionale. Un polverone che era già stato sollevato, ma sul quale sarà aperta una indagine, che potrebbe coinvolgere anche altri calciatori. Un fatto increscioso, che ha scatenato le polemiche nei confronti di Bonucci e della Juventus, proprio nel giorno in cui si disputerà l’ultimo atto della Coppa Italia.

Juventus, Bonucci sotto accusa: “É un calcio malato”

"Innocente fino a prova contraria", però se #Bonucci è "indagato" per aver pressato colleghi a cambiare agente e promesso la @Vivo_Azzurro , al posto di @robymancio farei a meno di @bonucci_leo19 in Nazionale, per lo meno fino a quando i fatti non siano sincerati — Alessandro Criscuolo (@Alex7Cris) May 19, 2021

Tifosi divisi sulla vicenda che ha colpito Bonucci e di riflesso la Juventus. Le accuse sono pesanti e i fatti contestati rischiano di creare il caos attorno alla squadra. Il difensore bianconero è finito intanto nuovamente nel mirino degli appassionati di calcio, e il momento, dopo le 4 panchine consecutive, inizia a diventare caldissimo per il calciatore.

I tifosi hanno ricostruito il suo passaggio al Milan, e ritengono che il calciatore possa influenzare Donnarumma nella scelta forse più importante della sua carriera. Al momento nulla di concreto. Solo voci, che saranno al vaglio della Procura, e che non fanno del calciatore un colpevole fino a prova contraria. Di sicuro però, le accuse che vengono mosse a Bonucci non fanno altro che destabilizzare la Juventus. E alimentare il caos attorno al mondo dei procuratori. Intanto la protesta cresce, e in molti chiedono a Mancini di escluderlo dai convocati in vista di Euro 2020.

Già da quando andò al Milan capii che tipo di brutta persona fosse, #Bonucci — A_Aileen__ (@A_A_ileen) May 19, 2021

Non sono iuventino e non mi è simpatico Bonucci pero non capisco tante critiche. Il suo operato è paragonabile a quello di un qualsiasi agente di commercio che acquisisce clienti promettendo condizioni economiche e professionali migliori rispetto alle precedenti #Bonucci — @Dottgiuseppe1 (@Dottgiuseppe11) May 19, 2021

#Bonucci al momento non ha fatto nulla e spetterà alla procura accertare i fatti

Sicuramente se si fosse trattato di #Chiellini o #Dybala sarei rimasto molto più sorpreso e choccato …….

😂 — Francesco Montesanto (@framontesanto84) May 19, 2021