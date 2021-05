Finale Coppa Italia, novità coprifuoco per Atalanta-Juve: ufficiale

Ancora poche ore all’attesa finale di Coppa Italia di questa sera. Atalanta e Juventus si daranno battaglia al Mapei di Reggio Emilia di fronte a poco più di 4000 spettatori. Per i quali il coprifuoco è stato ufficialmente spostato.

Finale Coppa Italia: coprifuoco posticipato – Grande importanza non solo in campo per Atalanta-Juventus di questa sera, con il trofeo che verrà assegnato al Mapei di Reggio, ma la partita che sancirà la conclusione del torneo riveste una grande considerazione anche per questioni prettamente extra campo. Ci sarà infatti, per la prima volta quest’anno (tolte le prime giornate a inizio campionato) il pubblico nuovamente allo stadio. Poco più di 4000 tifosi sugli spalti del Mapei, pronti a incitare Atalanta e Juventus. Quella di oggi è una data storica per il calcio italiano, tappa fondamentale nel riavvicinamento a una normalità che si spera possa tornare prima possibile.

Poche ore e possiamo assistere anche nel nostro Paese a scene che, negli ultimi giorni, abbiamo visto in Inghilterra. Pubblico sugli spalti, seppur in presenza ridotta, per l’attesa finale di Coppa Italia. Per l’occasione verrà anche posticipato il coprifuoco per tutti coloro che saranno al Mapei: un’ora in più rispetto alle 23:00 in vigore da oggi, con il ‘tutti a casa‘ spostato eccezionalmente a mezzanotte per garantire la visione, eventualmente, anche di calci di rigore e premiazione.

Finale Coppa Italia: comunicato Lega sul coprifuoco

“Il Ministro della Salute ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata del 19 maggio 2021 e in relazione allo svolgimento della Finale di Coppa Italia… che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cd. coprifuoco) alle ore 24:00″.

Questo il comunicato diramato dalla Lega Calcio per informare dello spostamento del coprifuoco dalle ore 23 alle 24, eccezionalmente per questa sera e per i presenti al Mapei di Reggio Emilia.

Per il resto tutto è pronto per l’atteso atto conclusivo della Coppa Italia 2020/’21, squadre in campo con queste formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Duvan Zapata, Muriel.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dybala.