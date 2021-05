La fidanzata di Sami Khedira è una famosa calciatrice tedesca, anche lei talentuosa centrocampisita: Melanie Leupolz.

Hai mai visto la fidanzata di Sami Khedira? Il centrocampista tedesco, ex perno della Juventus, ha avuto nel corso della sua vita diverse relazioni importanti. Per ben quattro anni è stato con la splendida Lena Gercke, modella e conduttrice televisiva in Germania, ma nel corso delle ultime stagioni in bianconero il calciatore è stato accostato a varie donne: da Kimberley Mens a Giulia Valentina.

Dal 2020 c’è però un’altra donna nel suo cuore, una bella e brava calciatrice tedesca: Melanie Leupolz. Sarebbe stata proprio lei a convicere Sami a tornare in Germania dopo l’addio alla Juve, per poi lasciare a sua volta l’amata patria per tentare un’avventura in Inghilterra. Scopriamo qualche curiosità in più sull’ex capitana del Bayern.

Fidanzata Sami Khedira: chi è Melanie Leupolz

Nata il 14 aprile 1994, Melanie Leupolz ha iniziato la sua carriera in alcune piccole realtà locali, per poi approdare al Friburgo nel 2010. Dopo aver raggiunto la promozione in Bundesliga, ha debuttato nel massimo campionato nell’agosto 2011. Dopo tre anni si è trasferita al Bayern Monaco, la squadra più importante della sua carriera, fino a oggi. Con i bavaresi ha conquistato i suoi primi due campionati, nel 2014/15 e nel 2015/16.

Nel 2020 avrebbe iniziato la sua relazione con Sami Khedira, che proprio per lei avrebbe deciso di tornare in Germania, accettando la corte dell’Hertha Berlino nel mercato invernale 2021. Un piccolo riavvicinamento, anche se nel frattempo Melanie aveva a sua volta già lasciato Monaco per fare il grande salto nel calcio inglese. Dall’estate 2020 è diventata infatti una calciatrice del Chelsea. Con i Blues ha subito messo in bacheca il suo primo titolo inglese, il Community Shield, nell’agosto 2020.

Non solo club. Nella sua carriera vanta già una più che discreta esperienza anche con la Nazionale. Dopo aver conquistato un posto nelle rappresentative giovanili, ha debuttato il 19 giugno 2013 con le grandi in una sfida contro il Canada a Paderborn. Nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi estive di Rio, vincendo la medaglia d’oro. Nel 2019 ha invece partecipato alla Coppa del Mondo femminile, senza però raggiungere il successo.