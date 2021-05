Big in vendita per il Real Madrid. Florentino Perez ha scelto di cedere alcuni campioni della squadra: le italiane fiutano l’affare del secolo.

C’erano una volta i Galacticos. Poi è arrivato il Covid. Non è più tempo di follie per i più grandi club europei, nemmeno per il Real Madrid. In vista del prossimo mercato estivo, Florentino Perez ha deciso: si passa all’autofinanziamento. Questo non vuol dire che non arriveranno ancora una volta in blancos grandissimi campioni. Tuttavia, per pagarli bisognerà ricorrere a cessioni eccellenti.

D’altronde, l’obiettivo nemmeno troppo celato del presidente madridista è uno solo: Kylian Mbappé. Ma per poter arrivare all’asso francese, serve monetizzare, e non poco. Per questo motivo, nell’estate 2021 saranno pochissimi i prestiti. Chi vorrà uno dei suoi giocatori in esuberò, dovrà presentare una congrua offerta. E le italiane ci pensano: che possa esserci un grande affare alla finestra?

Da Bale a Isco: i campioni del Real Madrid in vendita

Quelli che per il Real Madrid sono solo degli esuberi, per la gran parte degli altri club europei potrebbero essere top player da accaparrarsi a tutti i costi (o quasi). Nella prossima estate, infatti, calciatori come Brahim, Borja Mayoral, Ceballos e Jovic non saranno ceduti in prestito, ma solo a titolo definitivo. E sui primi due ci sarebbero le rispettive italiane che già in questa stagione hanno potuto averli in squadra: Brahim potrebbe restare al Milan, Borja potrebbe essere riscattato definitivamente dalla nuova Roma di Mourinho.

Ma anche i super top che in queste ultime stagioni hanno vissuto il Real da protagonisti potranno lasciare spazio a campioni più giovani. Tra i Big in procinto di salutare c’è ad esempio Isco. L’asso spagnolo è da anni dato come possibile partente, ma potrebbe essere proprio il 2021 l’anno del divorzio. E in Italia ci pensa una squadra alla ricerca di un nome in grado di dare nuova qualità al proprio centrocampo: la Juventus.

Il nome che maggiormente fa però emozionare i fan di tutto il mondo è un altro: Gareth Bale. Dopo il prestito al Tottenham, il gallese è infatti pronto a rientrare a Madrid, ma non per restare. E su di lui non mancano le suggestive ipotesi italiane. Qualcuno aveva pensato a un assalto proprio della Roma, ma negli ultimi mesi sotto la guida di Mourinho il campione non aveva brillato. E allora chissà che non possano aprirsi altri clamorosi scenari, con sullo sfondo l’Inter di Conte, pronta a rinforzarsi in vista della prossima Champions, o anche la Juventus, specialmente se i bianconeri dovessero dire addio a Cristiano Ronaldo. Per ora è fantamercato. Ma forse è il caso di iniziare a sognare…