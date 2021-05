Lite Immobile-Cairo, interviene Jessica: “Poi piangete”-FOTO

Non accenna a finire la lite tra Immobile e Cairo, avvenuta dopo la partita tra Lazio e Torino. Adesso anche la moglie Jessica interviene.

Lazio-Torino finisce zero a zero e tutti contenti, invece no. Dopo la fine della partita, il presidente granata Urbano Cairo, si è scagliato negli spogliatoi contro Ciro Immobile, reo di aver giocato col sangue agli occhi.

Il bomber biancoceleste, che ha sbagliato anche un rigore, ha fatto un lungo post su instagram, denunciando questo fatto. A fargli eco, è stata la moglie Jessica Melena, che sempre sul popolare social, ha risposto al presidente del Torino.

Ancora, la lite tra Immobile e Cairo è andata avanti per vie traverse, ovvero quelle dei soliti stupidi che attaccano l’una o l’altra parte. Sempre Jessica Melena, infatti, ha condiviso nelle sue storie un messaggio ricevuto da un account, in cui le si augurava la morte, sia a lei che a suo marito.

Jessica Melena, chi è la moglie di Immobile che lo difende

La lite tra Immobile e Cairo vede difatti la presenza anche della moglie del bomber laziale, Jessica Melena. Questi e il marito sono fortemente legati, e hanno una bellissima vita insieme.

Del resto, i due coniugi hanno anche messo su famiglia, con tre figli, di cui l’ultimo genito nel 2019. Ciro e Jessica si sono conosciuti in Abruzzo, quando il giocatore giocava nel Pescara di Zeman, ed è stato un colpo di fulmine per tutti e due, amore a prima vista.

Nel 2014 si sono sposati, e da allora condividono tutto, compresi i viaggi che il bomber biancoceleste ha dovuto affrontare, visti i cambiamenti di maglia. Infine, lo stanziamento a Roma, dove entrambi sono molto felici.

La lite tra Immobile e Cairo andrà ancora avanti per diversi giorni, e impazzerà sui social come nei talk sportivi. A difendere l’attaccante, però, ci pensa sua moglie Jessica, che quando si tratta di lottare per suo marito e la su famiglia, non si tira mai indietro.