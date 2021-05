Juve, Ramsey in uscita: l’offerta e un clamoroso scambio

Ramsey è da tempo fuori dal progetto Juve: arriva la proposta per il calciatore, e i bianconeri hanno una clamorosa idea di mercato.

Doppia partita per la Juve, che sul campo pensa alla Coppa Italia e al quarto posto, e negli uffici progetta la rivoluzione tattica. I 180 minuti non cambieranno la lista dei calciatori in uscita, ma potrebbero essere determinanti per capire quali saranno gli obiettivi futuri e le risorse da poter investire sul mercato. Ecco quindi che l’Atalanta diventa nemica ma allo stesso tempo alleata dei bianconeri. Dopo il match di stasera in Coppa, i bianconeri dovranno sperare in una prova d’onore e orgoglio dei bergamaschi contro il Milan, per cercare un accesso all’Europa che resta al momento in bilico.

Intanto però Agnelli si muove, e dovrà decidere quale sarà il tecnico che guiderà i bianconeri nella prossima stagione. Il primo obiettivo sarà sfoltire la rosa e provare a pizzare i calciatori bocciati dopo un anno complicato. Magari cercando qualche scambio o affari favorevoli, per incassare risorse da reinvestire. Douglas Costa è ormai ad un passo dal Gremio, mentre Ramsey potrebbe dire addio, e per la Juve arriva un’offerta vantaggiosa.

Juve, Ramsey in uscita: l’offerta è giusta

Aaron Ramsey avrebbe chiesto alla Juve di tornare all’Arsenal. Lo afferma il Sun, ma la notizia è rilanciata con forza anche da altri tabloid inglesi. Il centrocampista sarebbe pronto a salutare, ma i bianconeri hanno fissato il prezzo: circa 15 milioni. I Gunners, che lo persero a zero, potrebbero riportare il gallese a Londra, ma dall’Inghilterra sussurrano di una idea di scambio per ammorbidire i bianconeri.

I nomi sono due, e almeno un potrebbe accelerare la trattativa. Pare infatti che l’Arsenal potrebbe proporre Granit Xhaka, calciatore corteggiato in passato dall’Inter. Lo svizzero non sarebbe una prima scelta per i bianconeri, che potrebbero incassare una seconda proposta. A Torino hanno infatti spesso provato a prelevare Hector Bellerin, esterno che sembra deciso a lasciare l’Inghilterra. Potrebbe essere lo spagnolo la carta giusta per chiudere lo scambio con Ramsey, e la Juve non potrebbe dire di no. Avrebbe in mano un esterno affidabile, alleggerirebbe il monte ingaggi realizzando anche una buona plusvalenza. Dall’Inghilterra raccontano di contatti avviati fra il calciatore e i Gunners, che potrebbero presto avanzare una proposta.