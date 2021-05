Tutte le passioni del capitano del Real Madrid, Sergio Ramos: la vita privata, la moglie, i cavalli e le auto del calciatore spagnolo.

Sergio Ramos è un campione dentro al campo, ma ha spesso fatto parlare di sé anche per le sue passioni al di fuori del rettangolo di gioco. E non parliamo solo di quella per la splendida moglie, ma anche di altre più curiose, come quella dei cavalli e quella per le auto, con una collezione personale resa preziosissima da un modello insospettabile…

Piano, piano. Facciamo un passo indietro e torniamo alla famiglia, fiore all’occhiello della sua vita privata. Il capitano del Real Madrid è sposato con la meravigliosa Pilar Rubio Fernandez. Il loro legame è forte e di lunga data. La celebre conduttrice spagnola si è infatti messa con il noto difensore nel 2012, ma le nozze sono arrivate solo nel 2019, e hanno fatto parlare il mondo intero, specialmente per l’aspetto musicale. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Sergio Ramos: il matrimonio, i figli e la passione auto e cavalli

Nonostante la differenza d’età (Pilar è più grande del calciatore di otto anni), i due si sono innamorati prestissimo e hanno messo rapidamente su una famiglia invidiabile, meravigliosa. Dalla loro unione sono nati quattro figli: Sergio Ramos Jr., Marco, Alejandro e Maximo Adriano, quattro maschietti venuti al mondo nel 2014, 2015, 2018 e 2020.

Poco dopo la nascita del terzo figlio, Sergio e Pilar hanno deciso di sposarsi. Le nozze sono state celebrate il 15 giugno 2019, con la partecipazione di circa 500 invitati e di una super band a suonare per loro. Inizialmente pare che il difensore avesse contattato addirittura gli AC/DC per un concerto privato ed esclusivo, ma alla fine il campione si è dovuto ‘accontentare’ degli Europe, la band svedese di The Final Countdown.

Come la gran parte dei calciatori, tra le passioni di Sergio ci sono anche le auto. Ovviamente nel suo garage non mancano bolidi da centinaia di migliaia di euro, come una splendida Audi A8 50 TDI Quattro Tiptronic dal valore di 101mila euro regalatagli dalla nota casa tedesca, sponsor dei blancos.

Ma l’auto che più ha fatto discutere tra quelle presenti nel suo parco è… una 600 d’epoca! Si tratta di un regalo fatto dal fratello René al noto campione madridista, una vettura personalizzata con la scritta SR4. L’ha presentata sui social lo stesso Sergio con questa didascalia condivisibile: “Le auto classiche non moriranno mai“.

Dai cavalli delle auto… ai cavalli in carne e ossa. La più grande passione del difensore spagnolo, oltre al calcio, sono proprio gli splendidi equini. Il noto campione è proprietario di una scuderia, la SR4, e uno dei suoi cavalli si è anche laureato recentemente campione del mondo nella sua specialità. Buon sangue non mente?