Milik-Mertens, il post Instagram è vietato ai minori: siparietto social

Siparietto social tra Arkadiusz Milik e Dries Mertens: i due scherzano sulla dimensione… del naso.

Marsiglia, la Napoli della Francia. Così nominata per il calore dell’ambiente, per il clima mediterraneo, per il mare e per le somiglianze del luogo con la città partenopea. Non sarà stato difficile per Arkadiusz Milik ambientarsi nella squadra che gioca al Velodrome. E infatti, in 14 presenze in Ligue 1 ha segnato ben 8 gol. Una sola metà di stagione per lasciare il segno e sperare in una convocazione ad Euro 2020, la quale è arrivata, ma per un infortunio dovrà saltare la rassegna continentale.

A Napoli, però, Arek ha lasciato un pezzo di cuore. Soprattutto, il polacco ha lasciato i suoi amici ed i suoi ex compagni di squadra, con il quale ha condiviso momenti davvero importanti della propria carriera calcistica. Con uno in particolare si è trovato davvero bene, pur condividendo la stessa posizione e facendo staffetta. Milik e Mertens sono legati da un’amicizia molto stretta e anche sui social dimostrano di non aver perso i contatti.

Milik-Mertens, botta e risposta piccante sui social

Il centravanti del Marsiglia ha pubblicato un post a petto nudo, mostrando i propri addominali fuori al balcone, con una vista panoramica spettacolare. Il belga, con tono ironico, commenta sotto alla foto: “Ancora fai il fenomeno, peccato per il naso“. Al ché, Milik ha risposto a Mertens in modo spiritoso: “In Polonia, il naso grande significa grande.. (con un emoji della melanzana ndr). Quindi il mio naso sta bene così“.

I due, quando giocavano con la maglia azzurra, scherzavano anche nei modi per festeggiare i gol. Dries era solito toccare il naso di Arkadiusz al gol del polacco, forse come portafortuna, forse per le sue dimensioni pronunciate.