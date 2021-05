Premier, la corsa Champions si decide all’ultima: chi è il favorito?

Anche in Premier la corsa Champions è bellissima come in Italia, con tre big club in lotta per soli 2 posti.

Manca una sola partita al termine della Premier League, e così come in Serie A, c’è la lotta per la corsa Champions League, con 3 squadre in lotta per 2 soli posti. Chelsea, Liverpool e Leicester, infatti, sono rispettivamente al terzo, al quarto e al quinti posto, con i Blues a 67 punti, mentre Reds e Foxes a 66. Con la classifica attuale, sarebbero Tuchel e Klopp ad andare nella competizione europea più importante, con il Leicester a lungo padrone del terzo posto, beffato in Europa League.

La corsa Champions della Premier non vede scontri diretti tra le dirette contendenti, ma certamente tutti avranno un orecchio e un occhio su quello che accade negli altri campi. Del resto, la qualificazione alla massima competizione europea è fondamentale, soprattutto in un periodo di crisi economica dovuto alla pandemia, in cui bisogna racimolare quanti più soldi possibili.

Corsa Champions in Premier, Chelsea e Liverpool favoriti

La Premier per la corsa Champions vede favoriti Chelsea e Liverpool rispetto al Leicester, questo non solo per la maggior forza delle due squadre di Tuchel e Klopp, ma anche per il calendario dell’ultima giornata.

I Blues dovranno affrontare l’Aston Villa che non ha nulla da chiedere a questo campionato, così come il Liverpool nella sua sfida contro il Crystal Palace. Invece il Leicester se la dovrà vedere col Tottenham, che è settimo e rischia di uscire fuori anche dalla Conference League.

Inoltre, le Foxes sono meno favorite per qualificarsi alla Champions, perché nonostante la vittoria in FA CUP contro il Chelsea di sabato scorso, hanno perso proprio contro i Blues l’anticipo del martedì, mentre nessuno sembra più poter fermare i Reds di Klopp, imbattuti da 8 partite.

La Premier, dunque, ha una corsa Champions molto bella e appassionante, che si deciderà all’ultima giornata. Al momento, Chelsea e Liverpool sono avanti, mentre il Leicester ha il compito più difficile. Tuttavia, nel calcio mai dire mai, visto che le sorprese sono sempre dietro l’angolo.