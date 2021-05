Zielinski, l’alto rendimento merito della moglie: chi è Laura Slowiak

Tanti auguri a Piotr Zielinski del Napoli, che oggi compie 27 anni. Per l’occasione, scopriamone alcune curiosità compresa la moglie.

Il 20 maggio del 1994 è nato in Polonia Piotr Zielinski, attuale giocatore del Napoli, che sta giocando ai suoi massimi in carriera in questa stagione. Infatti, ha segnato 10 gol tra Serie A e Europa League, e ha anche fatto 13 assist. Merito del suo alto rendimento, è certamente anche sua moglie, Laura Slowiak. Con lei, da qualche anno ormai, il centrocampista azzurro ha conosciuto la stabilità di coppia, fondamentale per una vita felice anche in campo.

Zielinski e sua moglie, inoltre, da dicembre aspettano un bambino, e ormai ci siamo quasi per la nascita. Questo certamente ha dato un ulteriore motivo al polacco per fare bene in questa stagione, in cui deve ancora giocare l’ultima partita per conquistare la Champions con il Napoli, prima di volare in patria per giocare il prossimo Europeo, vetrina importante per un suo eventuale futuro lontano dall’Italia.

Zielinski, curiosità su di lui e sua moglie

Come detto, la stabilità di coppia raggiunta da Zielinski con sua moglie Laura Slowiak, certamente lo sta aiutando nell’alto rendimento di questa stagione. Inoltre, i due amano moltissimo Napoli e i posti vicini al capoluogo campano, tanto da essere di casa nelle terre flegree.

Stregati da Lucrino, in particolare, la coppia polacca è spesso lì o anche a Bacoli, in un luogo dove già un ex azzurro molto amato, si faceva spesso vedere perché ci abitava, stiamo parlando di Edinson Cavani.

Evidentemente, Piotr e Laura sono molto amanti del mare, con anche Positano tra le mete preferite. Inoltre, spicca anche un viaggio in Puglia, nel Gargano, tra quelli preferiti della coppia polacca.

Zielinski, dunque, grazie alla stabilità di coppia raggiunta con la moglie Laura, sta giocando ad alti livelli in questa stagione, i suoi massimi in carriera. A pesare su questo, anche la nascita del loro futuro figlio, che dà una marcia in più al polacco.