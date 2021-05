Finale Coppa Italia, storico record di Ronaldo in Atalanta-Juventus

Potrebbe esser stata la sua penultima partita con la maglia della Juventus, ma Ronaldo ha siglato l’ennesimo record della sua carriera. Con il futuro in bilico è certo il presente per il portoghese, che ieri al termine di Atalanta-Juve ha firmato un nuovo record. Mai nessuno come lui.

A Cristiano Ronaldo il Mapei e Reggio Emilia portano evidentemente bene. Appena una settimana fa il gol numero 100 con la maglia della Juventus in tutte le competizioni. Contro il Sassuolo l’ex Real Madrid è diventato il calciatore bianconero più veloce a raggiungere la tripla cifra di marcature. Ieri sera Cr7 non ha segnato, non si è reso protagonista di una gara memorabile, ma la vittoria della sua squadra gli ha permesso di mettere la firma su un altro primato. E, ormai si sa, Ronaldo di primati vive e si ‘alimenta‘.

Leggi anche–> Atalanta-Juve, statistica incredibile per Buffon

Il portoghese è il primo calciatore della storia a conquistare i principali trofei nazionali in Inghilterra, Spagna e Italia. Campionato e coppa sia con il Manchester United, con il Real Madrid e da ieri sera con la Juventus. A Ronaldo mancava solamente la Coppa Italia per completare la sua collezione di competizioni nel nostro Paese e, dopo due scudetti e altrettante supercoppe, ieri si è portato a casa anche l’ultimo trofeo che mancava nella personale bacheca. E, nel caso in cui dovesse lasciare al termine della stagione, il numero 7 se ne andrà dall’Italia con il bottino di cinque trofei conquistati in 3 anni.

Leggi anche–> Inter-Juventus, finale di Supercoppa

Atalanta Juve, Ronaldo dorme con la Coppa Italia- FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Nella notte scatenati i giocatori della Juventus sui social nel postare le celebrazioni e le migliori foto della serata di ieri. Cristiano Ronaldo non poteva esimersi dal condividere alcuni scatti con la coppa, e uno di questi lo vede sul treno di ritorno per Torino ‘dormire‘ con il braccio la Coppa Italia appena conquistata. Poco prima un post con due scatti dal campo di Reggio, mentre sia lui che Buffon alzano al cielo il trofeo vinto contro l’Atalanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Rimane in bilico il futuro di Ronaldo: domenica contro il Bologna l’ultima partita in bianconero del campione portoghese? Forse lo sapremo al fischio finale del match.