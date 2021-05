Wijnaldum, il mercato è scatenato: sorpasso inaspettato per acquistarlo

Il mercato di Wijnaldum vede la fila fuori dal negozio Liverpool, visto che il centrocampista è in scadenza a parametro zero.

Wijnaldum ha un contratto in scadenza a giugno, e il mercato si scalda ormai da gennaio attorno al suo nome. Il Liverpool non è riuscito a trattenerlo, e ora lo vede andare via verso l’estero, in particolare Germania più della Spagna.

Nelle ultime ore, infatti, sembra esserci stato il sorpasso del Bayern Monaco sul Barcellona, per accaparrarsi le prestazioni del centrocampista olandese. Del resto, i bavaresi devono sostituire il partente Javi Martinez, anche lui in scadenza a parametro zero.

Wijnaldum, inoltre, sembrava ormai vicinissimo ai blaugrana, con il mercato progettato da Laporta, tutto o quasi senza pagare i soldi per il trasferimento. Questi, proprio dopo la sua elezione di marzo, ha puntato tanto sul calciatore del Liverpool.

Leggi anche >>> In Premier nessuno è come il Leeds di Bielsa: c’è un dato che lo dimostra

Leggi anche >>> Messi Barcellona, addio anticipato: il club lo ha già liberato

Mercato Wijnaldum, non ci sono solo Barca e Bayern

Il mercato che si è scatenato attorno al nome di Wijnaldum, tra l’altro, non vede solo Barcellona e Bayern Monaco in pole per prenderlo. Infatti, ecco che ci sono altri big club che lo hanno cercato, e che potrebbero palesarsi nuovamente per lui.

Il PSG è tra questi. Il club parigino, infatti, nelle ultime ore è rientrato prepotentemente sull’olandese, inserendosi tra lui e i blaugrana. Inoltre, anche dall’Italia c’è un trio di squadre che vorrebbe averlo nella propria rosa.

Stiamo parlando di Inter, Roma e Juventus. Sia i nerazzurri che i bianconeri, sono fan della prima ora di Wijanaldum, e sin da quando si è saputo della sua scadenza a parametro zero, ecco che si sono fiondati sul centrocampista. I giallorossi, invece, sono più recenti nel loro interessamento, in particolare da quando è stato ufficializzato Mourinho sulla panchina.

Il mercato, dunque, si è già scatenato su Wijnaldum. Oggi il Bayern, ieri il PSG, fino a due giorni fa il Barcellona, tutto è cambiato in 72 ore. Certamente, chi prenderà l’olandese farà un grande colpo, e per questo ci aspettiamo una bella battaglia per prenderlo.