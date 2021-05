Fabrizia Santarelli allo specchio: la “Bona Sorte” mora da urlo – Video

Fabrizia Santarelli incantevole allo specchio: la Bona Sorte mora regala un video in déshabillé ai suoi follower.

Ha fatto impazzire migliaia di italiani davanti la tv, grazie alla sua partecipazione nel cast di Avanti Un Altro. Così si è fatta conoscere nel piccolo schermo la bellissima Fabrizia Santarelli, meglio conosciuta nel ruolo di “Bona Sorte” mora. Già, perché ha condiviso il palcoscenico del programma televisivo condotto da Paolo Bonolis con un’altra Bona Sorte, ma bionda.

La modella pugliese di ventotto anni ha incantato tutti e ha raggiunto enorme popolarità, anche sui social. Per la nostra redazione, ha svelato in un’intervista esclusiva la sua fede calcistica, totalmente opposta a quella del presentatore Bonolis. Infatti, Fabrizia tiene per i colori rossoneri: è tifosissima del Milan! Chissà come vivrà quest’ansia da ultima giornata di campionato, con la squadra di Pioli che può ancora raggiungere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo, la stupenda indossatrice ha incantato i suoi fan sui social con un video da paura.

Leggi anche >>> Chi è Tini Stoessel, la cantante che fa girare la testa a Correa – Foto



Fabrizia Santarelli, fisico da urlo: il video che incanta i fan

Solo di recente, la “Bona Sorte” mora ha ricordato con un frame la sua esperienza ad Avanti un Altro, facendo notare ai suoi fan gli occhi lucidi dall’emozione. Quest’oggi, invece, ha mostrato i suoi lati più belli. Infatti, attraverso un piccolo video, Fabrizia Santarelli ha mostrato ai follower il suo fondoschiena pronunciato, annunciando che da lunedì andrà nuovamente in palestra per allenarsi.

E infatti, proprio dalla prossima settimana, si potrà ritornare nelle palestre al chiuso e la modella classe 1993 non vorrà restare impreparata per l’estate. Di seguito, il post allo specchio che ha scatenato i suoi seguaci.