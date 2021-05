Inter, in arrivo un tesoretto per il mercato: tanti leader possono salutare

L’Inter si prepara a un mercato di autofinanziamento: per poter acquistare serve la cessione di tanti leader della squadra.

Il mercato dell’Inter vivrà di alcune grandi cessioni. Nonostante il prestito di Oaktree abbia portato ossigeno nelle casse sanguinanti del club, durante l’estate la dirigenza punterà in maniera forte e convinta sull’autofinanziamento: i colpi più importanti potranno essere messi a segno solo dopo qualche addio importante.

E di possibili partenti nello spogliatoio nerazzurro non ne mancano. In particolare tutti quei giocatori dal rendimento incostante ma che hanno un peso importante sul monte ingaggi della squadra. Quasi certo l’addio di Brozovic e Vidal, ma attenzione anche a qualche protagonista dell’incredibile cavalcata della squadra di Conte verso il 19esimo Scudetto appena conquistato.

Mercato Inter: le cessioni per creare un tesoretto

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, ai nastri di partenza ci sarebbe, ancora una volta, Marcelo Brozovic. Il croato sembrava già destinato all’addio nel settembre 2020, direzione PSG, in un’operazione di scambio che avrebbe portato Paredes alla corte di Conte. Le cose sono poi andate diversamente, a causa dell’ingaggio alto dell’argentino, e Brozo ha saputo conquistare un posto fisso nell’undici titolare del tecnico salentino. Adesso però, con un contratto da 3,5 milioni netti in scadenza 2022 e i 29 anni alle porte, il sacrificio appare inevitabile. All’orizzonte c’è sempre il club parigino. Servirà però un’offerta in grado di accontentare i campioni d’Italia.