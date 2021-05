Calciomercato, Suarez da eroe a partente: l’Atletico pensa al sostituto

La vittoria della Liga da parte dell’Atletico, non ferma il mercato che potrebbe vedere una sostituzione di Suarez in attacco.

La Liga è finita con la vittoria da parte dell’Atletico Madrid, che ha vinto per 2-1 contro il Valladolid. Il secondo gol, nonché quello della vittoria, l’ha segnato Luis Suarez, reduce da un’ottima stagione, nonostante l’infortunio che lo ha fermato ad aprile. Fatto sta, che comunque, il mercato potrebbe spingerlo verso la sostituzione nell’attacco dei colchoneros, per la prossima stagione.

Da tempo, infatti, l’Atletico è su Lautaro Martinez dell’Inter, che potrebbe essere l’unico sacrificabile tra i big della rosa nerazzurra. Al di la delle polemiche con Conte poi risolte in un video scherzoso postato sui social, da mesi ormai la sua situazione di rinnovo contrattuale è in stallo, e il cambio di agente avuto a marzo, ha interrotto tutti i progressi fatti precedentemente con la dirigenza interista. È chiaro che la sua partenza, potrebbe togliere spazio proprio a Suarez e spingerlo già dopo un anno verso il mercato.

Leggi anche >>> Premier, lotta per la classifica marcatori e assistman: chi la spunterà?

Leggi anche >>> I pronostici consigliati dalla redazione per domenica 23 maggio 2021

Suarez e Lautaro, il mercato incombe

Il mercato ormai incombe sia per Suarez che per Lautaro. Saranno proprio le mosse dell’argentino a indirizzare quelle dell’uruguayano. Questi, senza dubbio si è preso la sua rivincita a Madrid, dopo essere stato ceduto a parametro zero dal Barcellona che lo reputava ormai finito.

Il possibile acquisto di Lautaro, però, a questo punto metterebbe seriamente a rischio il suo posto da titolare con l’Atletico. Del resto, la squadra di Simeone è fatta di grande solidità, e su questo punta il tecnico argentino, che difatti non vorrebbe apportare uno sbilanciamento eccessivo in attacco.

Forse, però, l’unico modo per agguantare finalmente la coppa dalle grandi orecchie sfuggita sia nel 2014 che nel 2016, è proprio quello di cambiare il modo di giocare. Così da risultare più offensivi e fare più male alle difese avversarie.

Comunque vada, per l’Atletico andrà bene. Infatti, se Suarez potrebbe essere messo sul mercato per l’arrivo di Lautaro, non è che cambierebbe tantissimo. Anzi, i gol garantiti dall’argentino permetterebbero lo stesso di battagliare per la Liga, ma come detto per la Champions League ci vuole qualcosa di più.