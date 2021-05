“Non voglio la Juventus in Champions”: il calciatore bolognese confessa

Juventus a Bologna per la Champions. La confessione del calciatore che la dice lunga sull’impegno dei padroni di casa.

Nel corso di una breve dichiarazione, Nicola Sansone, attaccante del Bologna ha espresso tutta la sua volontà al massimo impegno nella gara contro la Juventus che concluderà la stagione della massima serie calcistica italiana. La Juventus, ancora in corsa per partecipare alla prossima edizione della Champions League deve per forza vincere a Bologna e sperare che l’Atalanta batta il Milan. Una situazione abbastanza complessa insomma.

Ma Bologna vuole resistere alla Juventus, lo chiedono i tifosi, lo chiede il tecnico Mihajlovic, protagonista in settimana di un curiosi siparietto sulle possibili designazioni arbitrali dell’incontro, indovinate misteriosamente. Nicola Sansone non si tira indietro ed esprime la sua posizione chiaramente. Prima d’essere professionista tifava per le squadre di Milano. Oggi vorrebbe che la Juve venisse esclusa dalle partecipanti alla prossima Champions.

“Non voglio la Juventus in Champions”: Sansone senza peli sulla lingua

La tifoseria bolognese con striscioni e prese di posizione social, ha chiesto alla squadra il massimo impegno contro la Juventus, nell’ultima di campionato al Dall’Ara. I bolognesi tengono alla sfida e sembrano divertiti dalla situazione che li vede potenziali protagonisti della eventuale disfatta bianconera. Sansone si fa portavoce di questo sentimento, da ex sostenitore del calcio milanese. La Champions per la Juventus, potrebbe essere davvero dura da conquistare.

Tutto si decide negli ultimi novanta minuti di un campionato assai particolare. Un campionato che ha visto al comando per un bel pezzo di stagione prima il Milan di Pioli e poi l’Inter di Conte, poi laureatasi campione d’Italia. Milano al comando insomma, come il giovane Sansone si augurava anni fa, e come ancora oggi che è professionista si augura, indirettamente, con la Juventus fuori dalla Champions League.