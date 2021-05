Euro 2020 le convocazioni della Spagna fanno scalpore: mai accaduto

Luis Enrique ha diramato le convocazioni per la Spagna ad Euro 2020: c’è un’assenza importante e un dato clamoroso. Non era mai accaduto.

Le convocazioni della Spagna per Euro 2020 faranno discutere. E molto. Nella lista dei 24 diramata da Luis Enrique ci sono infatti incredibile sorprese. Sergio Ramos non farà infatti parte della spedizione, e a causa dei problemi fisici sarà fuori dalla competizione. Lo ha annunciato l’allenatore, parlando di una scelta difficile che non è l’unica. “Non ha giocato e non si e allenato – ha sottolineato il Ct delle furie rosse – e io cerco il bene del gruppo. Lo ho chiamato ieri sera, non è stato facile, ma gli ho detto di pensare a se stesso. Deve riprendersi bene e pensare ad essere importante per il suo club e per la nazionale”.

“Le olimpiadi? Non se ne è parlato – prosegue Luis Enrique – ma non è un affare che mi riguarda in prima persona. Io non ho preclusioni per nessuno in nazionale, ma tanti calciatori che sono rimasti a casa sarebbero potuti venire con noi, e devo effettuare scelte per il bene di tutta la squadra”. Quella di Sergio Ramos non è l’unica assenza pesante fra le convocazioni della Spagna per Euro 2020. Il dato che salta agli occhi è infatti incredibile e non era mai accaduto.

Leggi anche: Sergio Ramos, dalla moglie splendida all’auto incredibile: tutte le passioni del difensore

Convocazioni Spagna Euro 2020: per la prima volta non figurano calciatori del Real Madrid

Incredibile. Nei 24 nomi diramati dalla Spagna per le convocazioni ad Euro 2020, non figurano calciatori del Real Madrid. Una cosa mai accaduta per una nazionale che nei blancos ha trovato sempre le chiavi dei suoi successi, o comunque elementi in grado di fare la differenza. L’assenza di Sergio Ramos non è quindi l’unica. Luis Enrique ha scelto di affidarsi a 24 calciatori, e non ci saranno figure che hanno lottato fino all’ultimo match nella Liga e hanno disputato la semifinale di Champions.

Nella storia della Spagna, mai era accaduto che la nazionale giocasse una competizione senza i protagonisti in campo dei blancos. Una decisione che farà discutere come tante altre nella rosa seleziona dal Ct, che comprende gli “italiani” Fabian Ruiz e Alvaro Morata. Di seguito tutte le decisioni dell’allenatore ex Roma.