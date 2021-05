Giampaolo pronto a tornare in panchina: contatti con un suo ex club

L’ex tecnico del Torino Marco Giampaolo potrebbe tornare presto ad allenare: l’allenatore è in contatto con una sua vecchia squadra.

Marco Giampaolo è già pronto a tornare in sella. Le sue ultime due avventure in panchina sembravano averlo condannato a un lungo periodo di assenza dal calcio che conta. E invece, un po’ a sorpresa, il tecnico nativo di Bellinzona potrebbe presto essere di nuovo al lavoro in un importante club di Serie A.

Sulle sue qualità, d’altronde, non ci sono mai stati dubbi, nonostante gli esoneri dal Torino e dal Milan. Gli estimatori per uno degli allenatori più visionari del nostro calcio non mancano, e così all’orizzonte si starebbe profilando un suo clamoroso ritorno su una delle panchine storiche della sua carriera.

Marco Giampaolo: contatti con la Sampdoria

Non l’Empoli, che dovrebbe confermare il giovane rampante Dionisi, né il Cagliari, che potrebbe invece mantenere in sella Semplici dopo la clamorosa salvezza ottenuta. A ridare slancio alla carriera di Giampaolo potrebbe essere la Sampdoria. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la prima idea per il successore di Claudio Ranieri nella mente di Massimo Ferrero sarebbe proprio l’allenatore di Giulianova.

Tra i due ci sarebbero già stati contatti nelle ultime ore. Servirà però trovare l’intesa non tanto sulla questione economica, quanto sul progetto blucerchiato. Il campionato si è chiuso con un ottimo nono posto, ma la situazione è tutto meno serena sotto la lanterna. Economicamente le difficoltà non mancano, complice la pandemia da Covid che ha aumentato i problemi, non certo risibili, della società guidata da Ferrero. Anche per questo servirà sedersi a tavolo per capire cosa si potrà e cosa non si potrà fare nel prossimo campionato.

Le alternative alla Sampdoria non mancano, ma la suggestione di un ritorno di Giampaolo sono comunque forti. Sotto la guida del tecnico di Giulianova, infatti, la squadra ha ottenuto buoni risultati, giocando anche un calcio gradevole. Nella prima stagione ha conquistato il decimo posto, vincendo entrambi i derby (impresa che non accadeva dal 1959/60). Nella seconda conferma il decimo posto, vincendo un’altra stracittadina ed eguagliando Novellino nel record di tre derby vinti consecutivamente. Infine, nel terzo anno si piazza al nono posto con 53 punti, un punto in più rispetto a quelli conquistati da Ranieri nella stagione attuale. La sua avventura terminò con una rescissione consensuale, e poi con l’approdo sfortunato al Milan. Ma questa, ormai, è un’altra storia…