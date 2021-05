Juve, messaggio social di Ronaldo: “Grazie a tutti”

Messaggio criptico di Cristiano Ronaldo, che in un lungo post sui social parla della sua stagione alla Juve. C’è dietro un indizio per il futuro?

Tutti in attesa delle decisioni di Ronaldo. La Juve, il Manchester United, il Portogallo per intero, che sogna di rivedere il calciatore nel campionato nazionale. Sullo sfondo ci sarebbe anche il Psg, che attende novità e potrebbe contattare Jorge Mendes. I rumors che arrivano da Torino svelano che il calciatore nelle prossime ore potrebbe comunicare ad Agnelli la sua scelta, ma c’è anche chi afferma che la decisione sia già stata presa.

Ronaldo in un lungo messaggio social, ha fatto il punto sulla stagione alla Juve, parlando dei suoi traguardi e dal lavoro svolto dalla squadra. In alcuni punti però, ci sono indicazioni che sembrano chiare sulla volontà del portoghese. Quel “grazie”, e tanti altri passaggi, che potrebbero chiarire ciò che sta accadendo alla Continassa in queste ore. (in aggiornamento)

Ronaldo e il messaggio alla Juve: “Ho raggiunto i miei traguardi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)



Tre foto. Con la maglia del Manchester, del Real Madrid e con la casacca bianconera. Ronaldo posta un messaggio in cui parla della Juve, e in alcuni passaggi le sue parole sembrano il preludio all’addio. Il portoghese fa la conta dei titoli raggiunti nella carriera, e in un passaggio sembra molto chiaro. Parlando della Supercoppa e della Coppa Italia, Cr7 racconta le sue impressioni. “Con queste vittorie ho raggiunto i traguardi che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia. Vincere ed essere il miglior calciatore e il miglior marcatore, in un paese pieno di giocatori incredibili. Ho già detto che non inseguo solo i miei premi, ma il raggiungimento delle soddisfazioni personali aiuta la squadra”.

Un messaggio piuttosto chiaro di Ronaldo, che parla ancora della Juve e del futuro. “Niente è paragonabile alla soddisfazione di lasciare il segno nei paesi in cui ho giocato e di aver dato gioia ai tifosi dei club che ho rappresentato. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio!“. Ronaldo parla del passato e al passato, includendo anche la Juve. E’ il passo d’addio? Sembrerebbe di si, e intanto si scatenano i commenti dei tifosi.