Quello che non sai su Sergio Pellissier, ex calciatore e dirigente del Chievo: moglie, figli e curiosità sul bomber aostano.

Il 24 maggio 2021 è una giorno che Sergio Pellissier non dimenticherà mai. Sui suoi account social ufficiali, Instagram e Facebook, l’ex bomber ha dato l’addio al Chievo Verona, la squadra in cui ha militato negli ultimi 20 anni più uno (18 da calciatore, due da dirigente). Un addio che si è consumato con amarezza e non senza un leggero velo polemico, per una vicenda che ha ricordato da vicino quella di un’altra bandiera italiana, Francesco Totti.

“Dopo vent’anni e uno in disparte nell’attesa di capire il mio futuro, la settimana scorsa ho firmato l’accordo che chiude definitivamente il mio rapporto con il Chievo“, ha scritto Pellissier, che ha ammesso di aver ingoiato bocconi amari nell’ultimo anno e mezzo. Oggi però non è il tempo di rimuginare sulle cose brutte, ma di ricordare solo le cose belle, in attesa di scoprire cosa gli riserverà il futuro. Di certo, per ora tornerà a godersi la sua splendida famiglia. Andiamo a scoprire i dettagli sulla vita privata dell’ex calciatore aostano.

Sergio Pellissier, la vita privata: moglie e figli

Nato ad Aosta il 12 aprile 1979 sotto il segno dell’Ariete, Sergio Pellissier è stato un bomber implacabile, miglior marcatore nella storia del Chievo Verona, squadra in cui ha militato da calciatore dal 2002 al 2019, prima di un biennio da dirigente. Il suo cognome, molto diffuso nell’aostano, è francese e vuol dire ‘pellicciaio‘. Due le passioni più grandi della sua vita: il calcio e la famiglia.

Potrebbe interessarti -> LOL del Calcio: il giocatore che ride dopo una sconfitta è fuori

Prima di approdare al Chievo ha vissuto due stagioni a Ferrara, alla SPAL, squadra con cui ha collezionato 17 gol in 44 presenze. Il suo gol più grande nel periodo emiliano è stato però l’aver fatto breccia nel cuore Gian Micaela Viadana, conosciuta in questo periodo e diventata sua moglie nel 2004. I due hanno tre splendidi figli, mostrati spesso con orgoglio anche sui social.

View this post on Instagram A post shared by Sergio Pellissier (@sergio_pellissier)

La famiglia Pellissier è una normalissima famiglia. Tre bambini, un cagnolone simpatico e vivace e una passione per i viaggi insieme, le gite, le passeggiate e ovviamente lo sport. E proprio a questa vita fatta di grandi passioni Sergio torna oggi dopo l’addio, o forse arrivederci, al suo Chievo, che ringrazia sui social così: “Ti auguro di torvare persone che ti ameranno quanto ti ho amato io. Adesso si ricomincia di nuovo da capo, sperando che sia solo un arrivederci“.