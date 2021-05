Sergio Ramos salta Euro 2020: la risposta al ct scatena la bufera -FOTO

Sergio Ramos salta Euro 2020 e nessun compagno del Real Madrid figura fra i convocati dal Ct: la risposta è in una foto eloquente, e in Spagna infuria la polemica.

La notizia era nell’aria, ma l’ufficialità ha creato il terremoto calcistico in Spagna. Sergio Ramos non farà parte della spedizione che Luis Enrique guiderà ad Euro 2020, e la risposta del capitano del Real Madrid ha scatenato la bufera social. Il ct delle Furie Rosse ha infatti lasciato a casa anche Nacho Fernandez e Asensio, e al popolo delle merengues la scelta non è andata giù.

Diego llorente over Nacho seriously @LuisEnrique ???? — Måite Måestro (@Aisier5) May 24, 2021

Sergio Ramos ha voluto affidare la sua risposta ai social. Il difensore ha postato una foto molto eloquente, accompagnando le immagini con un messaggio chiaro e diretto. Sotto al post i tifosi hanno commentato duramente le decisioni di Luis Enrique, e anche i tabloid spagnoli non sono convinti dalla scelta. Ramos ha infatti provato a recuperare dopo l’infortunio. Giocando anche alcune gare importanti. Il ct però non ha voluto correre rischi, rinunciando all’uomo più rappresentativo della nazionale. La risposta è chiara ed è impressa negli almanacchi e nella storia della Spagna.

Leggi anche: Euro 2020 le convocazioni della Spagna fanno scalpore: mai accaduto

Sergio Ramos, niente Euro 2020, la risposta a Luis Enrique: “Non sempre va come vorremmo”

“Non sempre le cose vanno come vorremmo. Ho lavorato giorno e notte al massimo per il Real e per la Spagna, e dopo una stagione atipica ci mancava solo questo”. Parole di Sergio Ramos, che accetta l’esclusione da Euro 2020 ma commenta con una foto molto eloquente. “Mi fa male non aver potuto aiutare al meglio la mia squadra e non essere presente all’Europeo. Mi sarebbe piaciuto difendere i colori della Spagna, ma devi essere sempre onesto e sincero. Mi riposerò e tornerò più forte per la prossima stagione”.

RIVEDI IL COMMENTO DI SERGIO RAMOS ALL’ESCLUSIONE DA EURO 2020 — clicca qui

Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 24, 2021

Nella foto però si vede il difensore alzare la Coppa vinta con la nazionale in due occasioni, e la stampa iberica si è scatenata. Anche i tifosi non hanno accettato l’esclusione del calciatore, e la rinuncia ad altri elementi del Real Madrid. Notizie che hanno acceso la polemica social. Per Luis Enrique, Euro 2020 inizia male ed è un rischio altissimo. Vincere senza i calciatori del Real Madrid avrebbe il sapore dell’impresa. Un fallimento invece sarebbe totale. Sui social spopola il commento: “La peggiore selezione di sempre”