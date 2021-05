Dybala, non solo calcio: da Oriana agli scacchi, le passioni della Joya

Tutte le curiosità su Paulo Dybala, attaccante classe 1993 della Juventus: dalla fidanzata Oriana alla passione per scacchi ed auto.

Molto incerto il futuro di Paulo Dybala alla Juventus, soprattutto dopo una stagione altalenante e tormentata da infortuni. L’argentino è stato escluso addirittura dalla lista dei calciatori della sua Nazionale per le qualificazioni alla Coppa del Mondo. Spera ancora per la Copa America, ma sarebbe più sorprendente vederlo in campo che fuori.

Ma oltre al calcio, la Joya coltiva tante altre passioni. Dalle auto, ai lego, al gioco degli scacchi. E ovviamente, condivide le sue giornate con la famosa modella Oriana Sabatini, molto nota ai tifosi bianconeri sui social.

Leggi anche >>> Chi è Khaby Lame, il tiktoker italiano che fa video con Del Piero



Paulo Dybala tra Lego, scacchi, Lamborghini e…Oriana Sabatini!

Dal 2018 l’attaccante della Juventus è uscito allo scoperto con Oriana Sabatini, attrice e modella sudamericana. I due sono molto legati e spesso si divertono condividendo sui social simpatici siparietti. Entrambi hanno origini italiane. Infatti, la nonna materna di Paulo era napoletana; il padre di Oriana, invece, ha la cittadinanza italiana.

Stando ad una vecchia intervista, Dybala è un appassionato di Lego. Il calciatore utilizza i famosi mattoncini per costruire oggetti e per trovare la giusta concentrazione. Inoltre, l’argentino è anche un campioncino di scacchi. Infatti, da ragazzo ha partecipato a diversi tornei, di cui uno anche a livello nazionale. Entrambi i giochi richiedono un certo livello di attenzione, ma soprattutto strategia. Doti che mette in mostra anche in campo col pallone tra i piedi.

Infine, Paulo è un appassionato di auto, come molti suoi colleghi. Di recente, per festeggiare il 100° gol con la maglia della Juventus, si è regalato una Lamborghini color giallo. Una vettura sportiva per sfrecciare alla velocità della luce.

E vi siete mai chiesti cosa significasse la Dybala-mask e perché il #10 bianconero esulta proprio in quel modo? Perché l’attaccante si sente come un guerriero che deve entrare in guerra, con la propria maschera.