Luka Modric rinnova per un’altra stagione con il Real Madrid: resterà nella casa dei sogni, e il suo parco auto è un mix di velocità e tradizione.

Il Real Madrid riparte da Luka Modric. Le parti hanno firmato il prolungamento del contratto, e il croato proseguirà la sua avventura in terrà spagnola. Una trattativa chiacchierata, che si è chiusa grazie all’intervento di Florentino Perez, calcisticamente innamorato del centrocampista. Per il calciatore parlano i titoli: 4 Champions e altrettanti Mondiali per club, tre campionati spagnoli, 3 Supercoppe Europee, 3 Coppe di Spagna e una Copa del Rey. Anche in questa stagione, Modric è stato insostituibile in un Real Madrid che con il rinnovo ha allungato una storia che durerà un decennio pieno.

Il numero 10 croato ha messo radici a Madrid, acquistando quella che in Spagna chiamano “la casa dei sogni”, e una serie di auto da sogno. La sua villa è un gioiello nella seconda città più popolosa d’Europa, che ha un valore altissimo. Una scelta condivisa con Vanja Bosnic, la moglie dalla quale ha avuto tre figli e che è sempre stata influente e tenuta in considerazione nelle decisioni del campione. Anche nella selezione della casa e delle auto, vero vanto di Modric, un appassionato che non bada a spese per ampliare la sua collezione.

Modric e il Real Madrid, la storia continua nella casa da 12 milioni: un gioiello, come le auto del suo garage

Luka Modric resterà a Madrid, nella casa che in Spagna ritengono un gioiello. Un regalo che il centrocampista si è fatto dopo la splendida stagione del 2019. La sua famiglia si è infatti trasferita nella zona La Moraleja, che è considerata una delle migliori aree residenziali del mondo. Si tratta di uno dei quartieri più vivibili e serviti della Spagna. Vicina alle colline, a zone commerciali e aree riservate. Per aggiudicarsi l’immobile, che ha una superficie di 2.700 mq, per un totale di 10.000 mq a disposizione della sua famiglia, il calciatore avrebbe investito circa 12 milioni di euro.

La villa ha 10 camere da letto, 10 bagni, una zona living divisa su due piani e appartamenti indipendenti per gli ospiti. C’è un campo da padel, uno da tennis, cantina, piscina, sala massaggi, e una sala giochi per i figli da circa 100 metri quadrati. E infine un garage che ospita 10 automobili. Tutti gioielli acquistati da Modric durante la sua esperienza al Real Madrid. A partire dalla Bentley Continental Gt con cui spesso si reca agli allenamenti. Nella sua collezione non mancano le Audi. Ben tre modelli Q7, cambiati dal 2016 al 2018. Uno stile di vita che nasce da un’infanzia difficile, condizionata dalla morte del nonno durante la guerra, e da quel pallone che gli fu regalato, e che lo accompagna nella sua vita e nei lussi.

Quelli di un calciatore apprezzato per il suo carattere. Un leader silenzioso che resta al Real Madrid, con un rinnovo che potrebbe poi essere il preludio alla permanenza nei quadri societari del club.