Giulia Amodio, che sorpresa al ritiro dell’Italia: lady Sensi esplosiva – Video

Giulia Amodio stupenda al ritiro della Nazionale italiana: la compagna di Stefano Sensi si allena al Forte Village .

L’Italia del Commissario Tecnico Roberto Mancini deve disputare due amichevoli in vista degli Europei. Quest’oggi, i calciatori hanno svolto il primo allenamento per la Nazionale, nel raduno di Forte Village di Santa Margherita di Pula. La prima sessione per preparare i due test match, di cui uno a Cagliari contro il San Marino il 28 maggio; successivamente, gli Azzurri giocheranno contro la Repubblica Ceca, impegnata anch’essa nel torneo.

E come già noto, i calciatori hanno portato con sé le loro famiglie, per questo ritiro leggero. Solo ad inizio giugno, Mancini e i suoi ragazzi si chiuderanno a Coverciano per concentrarsi pienamente ad Euro 2020. E questa mattina, Giulia Amodio e Stefano Sensi hanno condiviso una storia assieme. Il centrocampista dell’Inter è nella lista dei pre-convocati, ma è infortunato. Le sue condizioni saranno da valutare. Nel frattempo non perde le speranze e corre al fianco della futura moglie, intenta a mantenersi in forma.

Giulia Amodio, il top rosa è esplosivo – Video

La meravigliosa compagna del giocatore nerazzurro, fresco vincitore dello scudetto, ha svolto una corsetta assieme al suo partner. In una calda giornata di maggio, Giulia Amodio ha indossato un top rosa esplosivo. Ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram con Sensi, rigorosamente in divisa d’allenamento della Nazionale italiana, e successivamente ha condiviso una clip su un tapis-roulant.

Dunque, un ritiro-vacanza, per i calciatori Azzurri che devono preparare la rassegna continentale. I giocatori proseguiranno con questo clima leggero fino al match contro il San Marino, poi avranno due giorni per staccare la spina con le proprie famiglie. Potranno scegliere di restare nel resort o essere liberi di tornare a casa. L’appuntamento sarà poi a Roma, fino ad arrivare la sera del 31 maggio a Coverciano.