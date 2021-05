Ronaldo Solskjaer, contatto: la clamorosa indiscrezione

Solskjaer e Ronaldo hanno condiviso vittorie importanti al Manchester United: c’è una clamorosa indiscrezione che arriva dalla Spagna e trova conferma in Inghilterra.

Fra 48 ore Ronaldo potrebbe svelare il suo futuro. Giusto il tempo di provare a trascinare la Juve in Champions, chiudendo una stagione da capocannoniere ma senza Scudetto né Champions. La scelta del portoghese è infatti destinata a stravolgere i piani della Juve, che sembra aver lasciato al campione la possibilità di decidere sul suo futuro. C’è ancora un anno di contratto da rispettare, e ad Agnelli non dispiacerebbe avere ancora in rosa un calciatore determinante in campo e nella crescita del brand bianconero.

In caso contrario però il club nn si opporrebbe. L’eventuale cessione alleggerirebbe le casse societarie, e permetterebbe alla Juve di reinvestire somme importanti alla ricerca di un nuovo attaccante. La strada è quindi ormai tracciata, e su Cr7 si muovono due club su tutti. Chiuso il capitolo Real, sulla punta resta forte l’interesse del Manchester United, con il Psg defilato e lo Sporting Lisbona che sogna. Dalla Spagna però svelano un particolare che potrebbe accelerare la cessione, e riguarda Ronaldo e Solskjaer, ex compagno e tecnico dei Red Devils.

Leggi anche: Donnarumma fra Juve e Milan, tutto in 90 minuti: spunta il “piano B”

Solskjaer, follie per Ronaldo: spunta un dettaglio che cambia la trattativa

Juve o Manchester United. Il futuro di Ronaldo è tutto qui, e potrebbe essere svelato fra meno di 48 ore. Il video delle auto traslocate da Torino, e le voci che si rincorrono quotidianamente, non fanno altro che alimentare i rumors su un addio alla Serie A. Dalla Spagna arrivano infatti nuove indicazioni, e un dettaglio che potrebbe confermare la fine del suo rapporto con i bianconeri. Il tutto confermato dai quotidiani inglesi.

As ha infatti raccontato i dettagli di un contatto fra Solskjaer e Ronaldo. Pare che il tecnico dei Red Devils abbia raggiunto telefonicamente Cr7, e a conferma di quanto riportato in Spagna, anche The Athletic, testata britannica, conferma la notizia. Pare infatti che l’allenatore dei Red Devils sia fortemente intenzionato a puntare sull’ex compagno di squadra, e vorrebbe convincerlo a tornare in Inghilterra. Una operazione che potrebbe essere chiusa per 30 milioni, e che non rappresenterebbe un grande esborso economico per il club. Meno di 48 ore. Poi Ronaldo sceglierà fra la Juve e Solskjaer, che potrebbe aver convinto il calciatore di Madeira.