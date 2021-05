Villareal Manchester, record di Gerard Moreno: supera un bomber italiano

Ancora Gerard Moreno nella finale di Europa League fra Villareal e Manchester United: con il trentesimo gol supera un illustre attaccante italiano.

Era fra i calciatori più attesi della finale e non ha tradito le aspettative. Gerard Moreno ha sbloccato la finale di Europa League fra Villareal e Manchester United. Lo ha fatto con un preciso colpo di testa. Un mix di qualità e freddezza, con cui la squadra dello specialista Emery, ha sbloccato il match nel primo tempo. É il gol numero 30 per il ventinovenne attaccante, che rifiutò il Real Madrid e l’Atletico per trovare una squadra in grado di concedergli spazio.

Lo ha fatto il Villareal, che si ritrova un attaccante da 23 gol e 7 assist nella Liga, e da 7 centri e 4 servizi vincenti in Europa League. Un calciatore offensivo che ha piedi magici, ma anche un innato senso del gol. Se ne è accorto il Manchester United, sotto nel primo tempo con il Villareal grazie alla rete di Gerard Moreno, che si regala un record con il “sottomarino giallo”.

Villareal Manchester, Gerard Moreno stabilisce un record: apparteneva ad una vecchia conoscenza della Serie A

Unai Emery si gode uno degli attaccanti più prolifici in giro per l’Europa. É Gerard Moreno, che ha deciso il primo tempo di Villareal Manchester United. Con il gol numero 30, l’ex Espanyol entra di diritto nella storia del club, raggiungendo un record incredibile. Solo Giuseppe Rossi, prima di lui, riuscì a mettere insieme questo bottino di reti in una stagione con il gli spagnoli, ed è stato raggiunto anche a quota 82 nella classifica all time.

L’ex Fiorentina si fermò a 32 in una stagione magica, in cui il sottomarino giallo fu estromesso in semifinale di Europa League dopo una lunga cavalcata. Questa sera Moreno potrebbe fare ancora meglio, e trascinare la squadra ad un successo clamoroso, che sarebbe il quinto per Emery. E intanto Luis Enrique prepara la sorpresa. Il centravanti del Villareal è stato convocato per Euro 2020, e potrebbe guidare le Furie Rosse da titolare per aumentare il suo bottino e cercare il titolo con la nazionale