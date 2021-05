Simone Inzaghi ha saputo conquistare il cuore dei tifosi, ma anche di tante donne: le sue love story, da Alessia Marcuzzi alla moglie Gaia.

Tutti pazzi per Simone Inzaghi. O meglio, tutte pazze… Come il fratellone Pippo, anche il buon Simone vanta una serie di successi al di fuori del terreno di gioco. Il tecnico piacentino è attualmente sposato con Gaia Lucariello, ma in passato ha avuto una lunga relazione con un’importante showgirl, Alessia Marcuzzi. E non è stata l’unica donna famosa dello spettacolo italiano a occupare un posto importante nel suo cuore.

Ma facciamo ordine e ricostruiamo i gossip più importanti nella vita privata del minore dei fratelli Inzaghi, storico bomber della Lazio e grande allenatore del club biancoceleste, prima di un clamoroso trasferimento, più che probabile, all’Inter.

Simone Inzaghi: moglie, figli e gossip

Inzaghi è stato per anni amatissimo dai paparazzi e dai cultori dei rotocalchi rosa. Il motivo? Per ben otto anni è stato legato ad Alessia Marcuzzi. Dal 1998 al 2006 la loro è stata una delle storie più importanti nel mondo del pallone italiano. Un rapporto fondamentale per la sua vita, che ha portato anche alla nascita del suo primogenito, Tommaso Inzaghi.

Non solo Marcuzzi. Simone ha avuto un flirt importante con un’altra showgirl molto amata in Italia, in tempi più recenti. Stiamo parlando della spagnola Laura Barriales. La loro relazione è stata molto più breve rispetto a quella con la conduttrice romana, ma non del tutto trascurabile, almeno per i paparazzi. Un amore terminato nel 2009, non senza qualche rimpianto per la splendida attrice e modella spagnola.

View this post on Instagram A post shared by Laura Barriales (@laurabarriales)

La stabilità per Simone è arrivato solo con Gaia Lucariello, una meravigliosa imprenditrice di sette anni più giovane di lui. I due si sono conosciuti tramite amici comuni, e da allora non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2018 a Montalcino, e hanno messo al mondo due figli: Lorenzo e un piccolino nato nel 2020.

Ma chi è Gaia? Dopo aver avuto donne molto famose, Inzaghi Jr ha trovato la felicità con una ragazza che ha saputo costruirsi il successo lontano dai riflettori. Laureata in Scienze della Comunicazione, Gaia si è lanciata nel mondo della moda, realizzandosi grazie a un progetto molto originale: il noleggio per borse firmate! Oggi Simone e Gaia sono più felici che mai, hanno superato insieme anche il contagio da Covid e si godono insieme anche una splendida famiglia allargata. Simone e Alessia Marcuzzi sono rimasti infatti in ottimi rapporti, diventando amici e continuando a frequentarsi normalmente.