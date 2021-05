Inzaghi all’Inter, nuovo duello con Allegri: la statistica non lascia dubbi

Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore nerazzurro, mancherebbe solo l’ufficialità: è ancora Juve Inter, una contro l’altra, e la statistica contro Allegri non lascia dubbi.

Il blitz è andato a buon fine. Marotta ha sorpassato Lotito, chiudendo l’accordo con Simone Inzaghi. Proposti due anni di contratto a circa 4 milioni di euro per l’ex Lazio, che dopo aver dato l’ok al presidente biancoceleste nella serata di ieri, con una clamorosa retromarcia ha cambiato rotta. Lotito paga forse l’immobilismo su un accordo che è andato avanti per troppo tempo. L’Inter, dopo aver perso Conte, si è fiondata su Inzaghi, che sfiderà Allegri alla Juve e firmerà l’accordo con i nerazzurri per due stagioni.

Una svolta importante, che prova a dare continuità al lavoro di Conte con una scelta di sicuro valore. Inzaghi in più occasioni ha provato ad alzare il livello di un club che sul mercato non è mai riuscito a rinforzarsi, pagando una rosa corta e sfiorando lo stesso lo scudetto. Con la Lazio l’allenatore di Piacenza ha comunque vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, e tenterà l’assalto al titolo con i nerazzurri. Sarà di nuovo Juve contro Inter, Inzaghi contro Allegri. La statistica infatti non lascia dubbi.

Inzaghi all’Inter, è sfida ad Allegri: due tecnici per un record

Da Pirlo e Conte ad Allegri e Inzaghi. La Serie A cambia volto, e nella prossima stagione saranno tante le squadre rivoluzionate dalle scelte sugli allenatori. Mourinho alla Roma aprirà un nuovo capitolo, mentre Agnelli è tornato sui suoi passi e De Laurentiis ha dato il benservito a Gattuso, scegliendo Spalletti. In Italia ritornano quindi le grandi sfide. Quelle fra tecnici che si sono affrontati in campo e spesso anche davanti alle telecamere.

Il duello che negli ultimi 10 anni ha appassionato i tifosi però è proprio quello fra Juve e Inter, che si intreccia con i destini di Allegri e Inzaghi. I due allenatori sono infatti i più vincenti nelle ultime 10 stagioni di Serie A. Il neotecnico bianconero ha ottenuto 142 successi, mentre l’ex Lazio si è fermato a 108. La sfida riparte, e animerà un campionato, il prossimo, che sarà rivoluzionato dalle 48 più folli degli ultimi anni di calciomercato.