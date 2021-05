Le passioni di Hakimi: dal rap alla moglie famosa in tutto il mondo – FOTO

La moglie, il figlio, le passioni: tutti i segreti su Achraf Hakimi, protagonista dello Scudetto dell’Inter ma a un passo dal PSG.

I tifosi dell’Inter sono in fermento per la possibile partenza di Achraf Hakimi, destinazione PSG. Il terzino di origini marocchine potrebbe essere il primo ‘sacrificio economico’ della società campione d’Italia per risanare il bilancio. Dopo sole due stagioni la squadra meneghina potrebbe essere costretta a salutare l’ex calciatore del Borussia Dortmund. E anche la sua splendida famiglia.

“Mia moglie è più famosa di me, almeno in Spagna“, ha dichiarato qualche tempo fa lo stesso calciatore classe 1998. E non è un’esagerazione. Nonostante la giovane età Achraf è infatti già sposato, con una donna più grande di 12 anni, attrice conosciuta in tutto il mondo. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Chi è Hiba Abouk, la moglie di Hakimi

Il nome non dirà molto a gran parte del pubblico italiano, ma Hiba Abouk è una vera star, specialmente in Spagna. Nata a Madrid il 30 ottobre 1986, è una splendida donna di origine tunisina e libica. Appassionata di moda, parla cinque lingue (italiano compreso) e ha studiato filologia araba.

Il suo curriculum è importante, e non solo per i titoli di studi. Debutta sul piccolo schermo nel 2010, nella serie televisiva La isla de los nominados. Si tratta del primo passo di una carriera lunga e importante. A farla diventare famosa in gran parte del mondo è la serie poliziesca Il Principe – Un amore impossibile, trasmessa anche in Italia.

Premiata nel 2014 come Icona di bellezza femmile ai Cosmopolitan Beauty Award di Madrid, è diventata ben presto per Achraf un punto di riferimento, come confessato dallo stesso calciatore. Insieme a lei ha ammesso di essere diventato un bravo uomo di casa, ha acquisito una grande mentalità, ha compreso meglio la vita. Anche per questo è davvero orgoglioso di avere accanto una donna così. Insieme hanno tra l’altro già avuto un primo figlio, nato il 12 febbraio 2020.

Non solo la splendida moglie. Hakimi ha ovviamente anche altre passioni. Gli piacciono le belle auto, ma per il resto è un ragazzo come tanti. Ama ascoltare musica, sia inglese che spagnola che italiana. Il suo genere preferito è il rap (e la trap), e tra i nostri artisti ha un debole per Ghali, Tony Effe e Capo Plaza. Per il resto, gli piace tantissimo giocare alla Play Station. I suoi giochi preferiti? Fifa, ovviamente, ma anche Warzone.