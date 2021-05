Ilicic saluta l’Atalanta: Gasperini ha già chiesto il sostituto

Ilicic è pronto a dire addio all’Atalanta e Gasperini ha chiesto un rinforzo importante a Percassi. Arriverebbe dalla Serie A.

Josip Ilicic è pronto a chiudere la sua esperienza all’Atalanta. Anni importanti, ricchi di successi, e di cadute in cui il club è stato sempre al fianco di un talento atipico. Lo sloveno ha contribuito alle vittorie e alla crescita della Dea, ma il rapporto con Gasperini sembra ormai incrinato, e il tecnico è pronto a rivoluzionare la sua linea dei trequartisti. L’addio di Gomez è stato il primo messaggio di rinnovamento al calciatore, che ha comunque fatto da spettatore in diversi match.

Gasperini gli ha preferito l’equilibrio di Pessina, la vena realizzativa di Malinovskiy, e in attacco non ha avuto scelta visto la grande stagione di Zapata e soprattutto di Muriel. Si ripartirà da questi 4 calciatori, e da un nuovo innesto, già richiesto a Percassi. La Gazzetta svela infatti il nome del calciatore nel mirino del tecnico, ed afferma che Ilicic ha richieste importanti dalla Lazio e dal Milan.

Leggi anche: Cassano, altro attacco a Conte: “C’è un motivo, ve lo dico io”

Ilicic ai saluti, Lazio e Milan discutono con l’Atalanta: Gasp intanto ha scelto il sostituto

Il Milan è in prima fila per Josip Ilicic, il cui addio all’Atalanta è ormai scontato. Maldini ha da tempo avviato i colloqui con lo sloveno, al quale piacerebbe l’ultima grande esperienza in Serie A. Sullo sfondo c’è la Lazio, ma l’incertezza sul nuovo allenatore potrebbe favorire le concorrenti su un trequartista di grande spessore ma anche molto fragile. Gasperini avrebbe dato l’ok alla cessione, e intanto ha già richiesto a Percassi l’esterno offensivo per dare ancora più imprevedibilità alla Dea.

Si tratta di Jeremie Boga, in rotta di collisione con il Sassuolo dopo la mancata cessione nella passata stagione. Quei rumors hanno fortemente condizionato il suo rendimento nell’ultimo anno con De Zerbi, e l’addio del tecnico potrebbe portare ad alcune cessioni ecellenti in casa neroverde. La pista Shakhtar sarebbe gradita all’ivoriano, ma la trattativa non è calda. Ecco quindi che potrebbe arrivare il blitz dell’Atalanta, che con Boga troverebbe un’altra arma tattica micidiale.