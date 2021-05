Giulia Amodio in bikini al ritiro della Nazionale: Sensi non resiste – Foto

Al ritiro della Nazionale italiana Giulia Amodio brilla più di tutti: la partner di Stefano Sensi in costume incanta i social.

Gli Azzurri preparano il primo test-match in vista degli Europei che partiranno dal 11 giugno. La gara inaugurale di Euro 2020 sarà proprio Italia-Turchia, a Roma. All’Olimpico non mancheranno gli spettatori, ma non mancheranno anche le partner dei calciatori, che sono stati al loro fianco in questo primo ritiro al Forte Village Resort.

Infatti, lo staff tecnico guidato da Roberto Mancini ha pensato di svolgere i primi giorni del raduno in questo celebre resort in Sardegna, con tutti i comfort possibili. I giocatori convocati dal CT sono stati accompagnati dalle famiglie, con annessi bambini, in modo da poter staccare la spina nei momenti liberi. E così ha fatto anche Stefano Sensi assieme a Giulia Amodio, sua prossima moglie. Il centrocampista dell’Inter non è certo della convocazione nei 26 che disputeranno il torneo, ma al momento si gode la possibilità di vivere l’atmosfera Azzurra e di godersi l’amore della sua compagna.

Giulia Amodio in piscina: fisico da urlo – Foto

Tra le wags Azzurre più belle del Villaggio, Giulia Amodio sta catturando la scena in questi giorni sui social per il suo fisico mozzafiato. La compagna di Stefano Sensi incanta sul suo profilo social con scatti pazzeschi e quest’oggi ha postato un’immagine in costume. A bordo della piscina del resort, Giulia ha mostrato i suoi lati più belli esaltati dal costume viola.

Anche il calciatore non ha resistito al fascino della fidanzata e ha commentato la foto con tre cuori. Tanti like e commenti sotto al post dell’indossatrice – ma anche imprenditrice del marchio Fivesenses – che sta diventando molto nota nel mondo della moda.