I segreti di Roberto Mancini, il ct più elegante di sempre

Tutto sulla vita privata di Roberto Mancini: le mogli, i figli e le passioni del commissario tecnico della Nazionale.

Roberto Mancini, detto il Mancio, è l’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana. Su di lui e sulla sua carriera si conosce praticamente tutto, dalla giovanile infatuazione per la Juventus ai successi con le maglie di Sampdoria e Lazio, e poi quelli all’Inter e al Manchester City da allenatore. Per chi non fosse avvezzo alle questioni mondane, però, andiamo a fare insieme un ripasso su alcuni segreti relativi alla sua vita privata e alle sue passioni.

Il tecnico di Jesi, nato il 27 novembre 1964, è infatti indubbiamente un grande appassionato di moda. Lo denota lo stile e l’eleganza che lo contraddistingue non da oggi, a partire dall’immancabile ciuffo sempre (o quasi) impeccabile. Ma nella sua vita c’è anche ben altro. Sportivo a trecentosessanta gradi, il ct ama il tennis e anche il paddle, che ancora oggi pratica con una cerchai di amici tutte le volte che può. Come si rifugia, spesso e volentieri, anche in mare, grazie allo splendido yacht da trenta metri, battezzato Firefly, la sua isola privata, un rifugio per liberarsi dallo stress.

Roberto Mancini, la vita privata: moglie e figli

Il Mancio è stato sposato per ben ventisei anni, dal 1990 al 2016, con Federica Morelli. Innamoratissimi e felici, hanno dato vita a una splendida famiglia, dai tre figli Filippo, Andrea e Camilla. Con gli anni le cose sono però peggiorate, e li hanno portati a scegliere una separazione inevitabile, seppur dolorosa.

Molto riservato, da qualche anno ha una nuova relazione con Silvia Fortini. Donna in carriera, gestisce uno studio legale a Roma, e nel 2009 ha avuto tra i suoi assistiti proprio Roberto. I due si conoscono da tempo, ma solo nel 2016 si sono innamorati, scegliendo di convolare a giuste nozze nel 2018.

Nonostante siano conosciuti in tutto il mondo, Roberto e Silvia cercano di mantenere il massimo riserbo sulla loro storia e di rado parlano pubblicamente della loro sfera intima. Per motivi di lavoro semba comunque che abbiano scelto di vivere a Roma, anche se non si sa praticamente nulla sulla loro casa. Si sa invece qualcosa in più sui figli del Mancio, Filippo e Andrea. Entrambi hanno infatti tentato di emulare le gesta del padre, senza però trovare la stessa fortuna.